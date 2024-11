I primi 105 anni del colosso Sacmi . Porte aperte il 30 novembre. Seicento assunti, tanti i giovani

Sacmi compie 105 anni. E nell’occasione, il colosso cooperativo apre le porte dello stabilimento di via Selice per un evento speciale a ingresso libero. Appuntamento sabato 30 novembre, dalle 8.30 alle 17.30. L’iniziativa, dal titolo ‘Una giornata in Sacmi e scopri il nostro mondo’, offrirà l’opportunità di conoscere da vicino l’evoluzione e le innovazioni che hanno caratterizzato la storia recente dell’azienda, fondata nel 1919, e che ha dunque tagliato il traguardo del secolo di attività nel 2019.

"Negli ultimi cinque ultimi anni abbiamo vissuto cambiamenti radicali, a livello economico, sociale, tecnologico – sottolinea il presidente Paolo Mongardi –. Sacmi ha continuato a crescere, con progetti audaci che guardano al futuro e alle prossime generazioni. Abbiamo costruito macchine più intelligenti, lavorato per un territorio più pulito, migliorato l’azienda e il lavoro". Un’occasione per condividere alcuni dei risultati di queste trasformazioni, che hanno coinvolto la ‘fabbrica’ a tutti i livelli. Durante la giornata saranno proposte, oltre alla visita allo stabilimento, diverse attività dedicate ai più giovani. I bambini e ragazzi potranno partecipare a laboratori creativi e scientifici sui temi della sostenibilità, dell’efficienza energetica e dell’intelligenza artificiale. Proprio quelle sfide sulle quali, un giorno, potrebbero essere chiamati a misurarsi in Sacmi, una realtà nella quale la base occupazionale continua a rigenerarsi, con centinaia di nuovi ingressi ogni anno (quasi 600 persone nel solo 2023), oltre il 50% dei quali sotto i 30 anni e con un’altissima percentuale di giovani con profilo Stem; quindi il tempo dedicato alla formazione alle nuove competenze, all’ambiente, alla sicurezza, che l’anno scorso ha raggiunto e superato le 92mila ore. Ad accogliere i visitatori in azienda, sabato 30 novembre, saranno le stesse persone di Sacmi, con oltre 100 volontari che hanno aderito con entusiasmo a questa speciale giornata. Non mancheranno stand enogastronomici che offriranno specialità locali.

"Vogliamo celebrare insieme un’altra importante tappa della nostra storia e accogliere le famiglie e i cittadini nella nostra realtà – aggiunge Mongardi – sarà un’occasione per far conoscere da vicino i nostri luoghi dell’innovazione e raccontare il nostro mondo con passione".

Nelle intenzioni dell’azienda, l’appuntamento rappresenta non solo un’opportunità per celebrare i 105 anni di Sacmi ma, anche, per rafforzare il legame con il territorio e la comunità che ha accompagnato l’azienda nel proprio percorso di crescita e innovazione. Una storia che si intreccia in modo particolare con quella della città e che, dopo decenni di sviluppo e crescita al fianco dei distretti industriali italiani della ceramica e del packaging, si è aperta al mondo, con sedi in 27 Paesi e che dà lavoro oggi a più di 5.200 persone, mantenendo ben saldo in Italia il proprio cuore tecnologico e produttivo.