‘I ragazzi dello Zecchino D’Oro’ al teatro comunale di Dozza

Il terzo appuntamento del ‘Teatro delle storie’ al teatro comunale di Dozza è in agenda per questa sera alle 20.30 con Davide Dalfiume che presenterà l’incontro con il regista Ambrogio Lo Giudice prima della proiezione del film ‘I ragazzi dello Zecchino d’Oro’. Presente in sala anche la sorella di Mariele Ventre, storica fondatrice nel 1963 del Piccolo Coro dell’Antoniano che con lo Zecchino d’Oro costituì un binomio quasi indissolubile e vincitrice nel 1979 del ‘Telegatto’. Il 18, alle ore 16.30, spazio alla seconda tappa della stagione di teatro ragazzi ‘Bimbi a Teatro’ con lo spettacolo di magia comica ‘Il mago dei bambini’ insieme al Mago Megi. Prenotazioni su whatsapp (380.7550687) oppure dalle ore 17 alle 19 al numero 0542.43273.