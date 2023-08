I Ribelli di Savigno a Castel del Rio. Andrà in scena questa sera, dalle 18 in poi nel giardino di Palazzo Alidosi con ingresso gratuito, la rievocazione storica dei fatti risalenti al 1843 quando il moto di Savigno vide un gruppo di ribelli filo mazziniani insorgere contro le forze pontificie in nome della libertà. Un evento realizzato nell’ambito della Sagra del Porcino, organizzata dalla Pro Loco Alidosiana, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento di Bologna e i rievocatori del Battaglione Estense. Prima il racconto storico e la scena rievocativa, grazie all’associazione ‘8cento Aps’, poi le danze dell’Ottocento in abiti dell’epoca. Il sodalizio, infatti, fuggì sulle colline bolognesi dopo Ferragosto per giungere a Castel del Rio dove cercò senza successo di trattare una resa pacifica. In caso di maltempo l’evento traslocherà nella sala Magnus.

m. g.