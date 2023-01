I saldi iniziano sotto il segno dell’ottimismo

di Mattia Grandi

I saldi sono pur sempre i saldi. E gli imolesi setacciano vetrine e negozi del centro storico a caccia dell’acquisto giusto. Quello da comprare in sconto perché, a casa, bollette e caro utenze non mollano la presa. Bilancio d’avvio sotto il segno dell’ottimismo per la finestra invernale di vendita a prezzi ribassati.

"La concomitanza dell’inizio dei saldi a ridosso della festa dell’Epifania si è rivelata un elemento positivo – analizza Sabina Quarantini, presidente della Confesercenti del territorio imolese –. La Befana è un appuntamento ancora molto sentito e l’occasione giusta per unire l’utile al dilettevole. L’opportunità di fare qualche dono a parenti o amici pescando tra le offerte". Un periodo di buone aspettative per i commercianti della città. "I saldi risentono meno della concorrenza del web – continua –. C’è un forte legame tra l’esperienza fisica delle compere durante le promozioni ed i negozi di vicinato. Si registra, infatti, un lieve aumento nell’andamento degli scontrini battuti". E questa è già una notizia. "Anche la spesa media del cliente si attesa un poco più in alto di quella sostenuta l’anno passato – sottolinea la Quarantini -. Siamo distanti, però, dai livelli pre-pandemia". Una partenza col piede giusto. "Una parentesi che i negozianti aspettano sempre con fiducia – aggiunge la donna –. Occorre, però, regolamentare meglio e con chiarezza quelle vendite promozionali anticipate, tipo Black Friday, che intercettano in anticipo i consumatori. Diversamente, si crea un po’ di confusione nella clientela".

Senza perdere di vista il delicato periodo storico che stiamo vivendo: "La speranza è sempre quella dell’effetto traino dei saldi sugli acquisti di inizio anno per poi pensare a tutto il resto – conclude la Quarantini –. Sarà un’altra annata durissima". Un centro storico di Imola ancora vestito a festa e con i parcheggi a sbarre gratuiti, dalle 15 in poi, per supportare attività ed acquirenti.

Per Danilo Galassi, alla guida di Confcommercio-Ascom Imola, è presto per fare bilanci: "Giornate che vivo direttamente sul campo proprio per confrontarmi in tempo reale con i nostri associati – racconta –. La sensazione è quella di una buona predisposizione alle compere da parte dei clienti. Molti imolesi, però, sono ancora in vacanza". Con le scuole ancora chiuse forse qualcuno ha optato per la permanenza lontano dalle rive del Santerno. "Da noi non si vedono quasi mai le resse fuori dai negozi come avviene nelle grandi città. Sono i flussi turistici a fare la differenza – riflette Galassi –. Se il trend positivo riscontrato prima delle festività trovasse una certa continuità durante l’intera parentesi degli sconti potremmo ritenerci, nel complesso, discretamente soddisfatti. Non dimentichiamo le tante criticità che attanagliano le famiglie". Con una valutazione finale: "Imola vanta splendide vetrine e merci di qualità anche durante i saldi – chiosa il presidente –. Prodotti per tutti i gusti con prezzi adatti a tutte le tasche".