"I saldi mettono il turbo ai negozi di vicinato"

Iniziati ormai da qualche giorno, i saldi andranno avanti fino al 5 marzo. Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori, anche grazie al vasto campionario esposto nei negozi a prezzi convenienti.

Anche nel circondario imolese i clienti iniziano a guardare le vetrine e a entrare negli esercizi per visionare la merce alla ricerca dell’occasione giusta. La maggior parte delle vendite si concentrerà però nel periodo di fine saldi, quando gli sconti saranno ancora maggiori.

"I consumatori possono acquistare nei negozi di prossimità, che garantiscono da sempre un servizio di qualità basato sulla fiducia e sulla relazione con il cliente contribuendo, così, al sostegno dei nostri centri urbani e alimentando l’economia delle nostre città – commenta Danilo Galassi, presidente di Confcommercio Ascom Imola –. Si sta concretizzando un sensibile ritorno all’acquisto nel negozio di vicinato rispetto ai canali online. Assistiamo al ritorno di una grande voglia di esperienza fisica nell’acquisto densa di relazione, il consumatore ha necessità ora di incontrare, socializzare, sentire, toccare, odorare".

Secondo un’indagine sui saldi invernali 2023 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format research, il Il 65% dei consumatori farà acquisti durante il periodo dei saldi (+2,7% rispetto all’anno scorso), un rito che per oltre l’80% degli italiani rappresenta un’occasione per fare "affari" e per acquistare articoli che altrimenti non potrebbero permettersi; tra chi, invece, non farà acquisti, il 66% lo farà per risparmiare, mentre 1 su 3 per il peggioramento della propria situazione economica. Gli articoli di abbigliamento si confermano al top delle preferenze d’acquisto (93,8%), seguiti da calzature (83,6%) e accessori (40,6%); a registrare il maggior incremento rispetto all’anno scorso sono gli articoli sportivi (+2%); oltre l’80% dei consumatori destinerà un budget di spesa inferiore ai 200 euro, cifra in linea con l’anno scorso, ma aumenta del 5,2% la quota di chi è intenzionato a spendere più di quanto fatto con i saldi passati.

In base a quanto emerge da un’indagine condotta invece da Confesercenti Emilia Romagna, le imprese del settore moda della regione registrano, dopo quattro giorni di saldi invernali, un discreto andamento delle vendite. L’offerta di prodotti scontati è però ancora ampia e molte sono le opportunità di fare buoni affari per i consumatori.

Il 32% degli intervistati da Confesercenti ha registrato un incremento rispetto allo stesso periodo del 2022 e un 41% ha visto le vendite posizionarsi sullo stesso livello. Un terzo di chi ha registrato un incremento lo ha visto aumentare di oltre il 20%. Il risultato è stato anche opera della partenza dei saldi che hanno sfruttato il giorno festivo del 6 gennaio che, per il 46% degli intervistati, ha influito positivamente sulle vendite. Più della metà delle imprese (53%) ha praticato uno sconto del 30%, un terzo degli intervistati ha praticato uno sconto del 20% mentre un 18% delle aziende ha praticato uno sconto superiore al 40 e fino al 50%. Lo scontrino medio si è attestato a 92,27 euro, per il 28% degli intervistati di valore superiore a quello dello scorso anni, per il 31% di valore inferiore mentre per il restante 41% più o meno dello stesso importo. Il 60% delle imprese si dichiara, quindi, soddisfatto di questo avvio dei saldi.