’I Suoni degli Angeli’. Tre serate di pienone. Oltre duemila le presenze: "Superate le aspettative"

Si è conclusa con grande soddisfazione la dodicesima edizione della rassegna musicale teatrale ’I Suoni degli Angeli’, resa possibile dall’associazione benefica ’Il Giardino degli Angeli’ di Castel San Pietro e ospitata nell’omonima area verde. L’iniziativa, a offerta libera, ha portato nel territorio artisti del calibro di Annalisa Minetti, Luca Barbarossa e Alexandra Filotei in tre diverse serate (6, 8 e 11 agosto), seguiti da fan sfegatati arrivati da diverse regioni d’Italia. Tutti conquistati dall’atmosfera e dal fascino del giardino, una perla nel comune di Castel San Pietro.

Il successo registrato è stato motivo di orgoglio per la Pro Loco locale e per il gruppo teatrale Bottega del Buonumore, patrocinanti delle tre serate, ma soprattutto per i fondatori dell’associazione ’Il Giardino degli Angeli’, Valerio Varignana e Antonella Turrini, che hanno allestito e gestito l’intera manifestazione. "Le serate sono andate tutte molto bene e hanno superato di gran lunga le nostre aspettative – ha raccontato Varignana tirando le somme dopo la conclusione della dodicesima edizione –. Visto il periodo estivo temevamo che molte persone fossero in ferie. Ma alla fine abbiamo registrato quasi 2.000 presenze in totale. Per quanto riguarda le donazioni, non abbiamo ancora cifre precise, ma a occhio sembrerebbe che i partecipanti siano stati generosi", dato che le serate sono state tutte a ingresso con donazione.

Ottimo risultato delle prime due serate con ospiti i vincitori di due passate edizioni del Festival di Sanremo: la Minetti, nel 1998, che ha cantato le sue canzoni più rappresentative, e Barbarossa, uscito vincitore nel 1992, che si è aperto in un’intervista introspettiva, stimolato dalle domande di Mattia Grandi. Infine, nell’ultima serata della dodicesima edizione, ci ha pensato Filotei a chiudere in bellezza. L’attrice si è esibita nel suo spettacolo ’9 ore sotto casa’, portando in scena la propria storia di sopravvissuta al terremoto di Amatrice nel 2016. Intrappolata per nove ore sotto le macerie della propria abitazione, Filotei ha perso persone a lei care ma ha tentato di trasformare il dramma in un messaggio di speranza e rinascita, da condividere con tutti. "È stata una performance ironica, ma allo stesso tempo commovente – analizza Varignana – che ha coinvolto molto il pubblico". L’obiettivo dell’artista era dimostrare che, persino dalle esperienze più dolorose della vita, possa nascere la forza di creare qualcosa di buono.

Proprio in questo modo è nato anche lo spicchio idilliaco che ha ospitato le serate. Tra il 2008 e il 2009, dopo la perdita prematura della figlia Sara, Varignana e Turrini, in collaborazione con alcuni volontari cittadini, hanno fondato il Giardino degli Angeli. "Il nostro scopo è sostenere progetti sociali rivolti a bambini gravemente malati e alle loro famiglie in difficoltà – ha spiegato Varignana –. In questi anni, tra iniziative e donazioni abbiamo raccolto oltre 300mila euro e vogliamo continuare a farlo". C’è infatti l’intenzione di ripetere l’appuntamento anche il prossimo anno, per la tredicesima volta. Un evento atteso ormai non solo dai castellani. "Gli altri anni abbiamo fidelizzato gruppi di persone anche di Ravenna e Bologna che ora ritornano sempre – ha concluso Varignana –. Questa volta gli artisti hanno portato fan persino dalla Lombardia, dal Veneto e dalle Marche che hanno deciso di fermarsi a Castel San Pietro. Speriamo gli sia piaciuta la città e di rivederli anche il prossimo anno".