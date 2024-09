I tanti problemi che affronta la scuola

Le scuole stanno per riaprire e, come ogni anno, si torna a parlare dei soliti problemi: di quello che funziona e soprattutto di quello che non funziona. Non è poi così difficile secondo me: basta tenersi stretto ciò che funziona e mettere mano a quello che non va. Semplice, no? Tra i problemi più evidenti, manca il personale docente. Poi c’è anche un calo degli studenti. Meno professori e meno allievi: sembra quasi che i due guai siano fatti per risolversi a vicenda, un po’ come succede per il principio dei vasi comunicanti. Un mio amico di un piccolo paese mi raccontava che, quando era alle elementari, la maestra insegnava a tutte le classi contemporaneamente. Dalla prima alla quinta, nove bambini in tutto. Chi era in terza sapeva già cosa lo aspettava, avendo assistito alle lezioni di quelli più grandi. Un po’ di improvvisazione, insomma, ma funzionava. Certo, la scuola non è uguale dappertutto. In certi quartieri, se un ragazzo va a casa a dire che l’hanno interrogato, i genitori sobbalzano: "Ti hanno portato in Commissariato anche oggi? Quando uscirai da quella baby gang che frequenti?".

Io a scuola ero così timido che quando volevo prendere parola per fare una domanda mi venivano mille dubbi. La faccio o non la faccio? Quando alla fine mi decidevo a parlare, la classe era già su un altro argomento e quello che dicevo io non c’entrava più niente. Risultato? Finivo per fare sempre la figura di quello strano.

Sembra che adesso cercheranno di vietare l’uso dei telefonini. Noi genitori non siamo credibili, passiamo giornate sul cellulare e pretendiamo che i figli facciano diversamente. La scuola, invece, può dare l’esempio: insegnare a usare la tecnologia, certo, ma anche a spegnerla quando serve. La scuola è anche il luogo dove si impara a socializzare. In un mondo dove la solitudine dilaga, poter incontrare i coetanei e rapportarsi con gli altri è una grande opportunità. Insomma, la scuola è così: cambia con la società, ma rimane un pilastro.

Davide Dalfiume