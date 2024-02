I trattori lasciano Castel San Pietro: "A rischio il futuro dell’agricoltura"

Si concludono le proteste degli agricoltori, almeno per quanto riguarda la zona Castel San Pietro terme. Dopo oltre una settimana di accampamento, nella serata di ieri i manifestanti hanno smontato i gazebo e gli striscioni e messo in moto i trattori verso nuove mete e nuove proteste. Qualcuno si muoverà in direzione Modena dov’è previsto un raduno di agricoltori del nord, qualcun altro invece verso Roma. Termina quindi il lungo presidio nel parcheggio lungo la San Carlo – con tanto di cortei e blocchi del traffico – ma il grido di protesta non intende abbassarsi.

Francesco Mariani, imprenditore agricolo locale, pur non avendo partecipato direttamente alle manifestazioni, ne condivide le motivazioni.

Mariani, lei ha una sua attività? Che cosa produce?

"Ho un’azienda agricola, produco colture, erbacee e sementiere. L’azienda si trova nel comune di Imola. È un’attività di famiglia e io sono il coltivatore diretto".

Quali sono le difficoltà nell’essere un imprenditore agricolo oggi?

"Dal punto di vista burocratico, è sempre un delirio. Le novità si susseguono di anno in anno, non c’è stabilità. Quest’anno c’è il 4 per cento da lasciare incolto e il 7 per cento da lasciare a erbaceo, per esempio".

Già queste sono novità che destabilizzano.

"In che modo lo fanno? Quel 4 per cento di terreno incolto favorisce la diffusione dei vermi in modo massiccio che possono danneggiare ulteriormente le altre colture. Gli altri pezzi del terreno devono quindi essere più lavorati e curati. Questo implica più lavorazione e più erbicidi. Sommati sono un 11 per cento dei terreni che non mi dà reddito".

Per quanto riguarda l’utilizzo di pesticidi, la cui riduzione era al centro delle nuove regole europee, cosa ha da dire?

"Parlare di pesticidi è una cosa che crea confusione, timori, fa pensare alle grida manzoniane, che si semini la peste. Noi usiamo gli agrofarmaci che è il termine più corretto e questo dovrebbe essere utilizzato in maniera corretta. Gli agrofarmaci sono farmaci che vengono usati per far sì che le piante crescano in maniera sana. Il problema è questo. La mala comunicazione sommata alle folli idee dell’Europa ci sta vessando, il Green Deal è assurdo. Si vuole lasciare spazio a un’agricoltura che non è vera agricoltura, alla carne artificiale. E questo che impatto può avere sulla salute della gente?"

Mi ha accennato che non è potuto andare alle proteste per una serie di impegni personali, ma come pensa abbiano impattato?

"Purtroppo ho avuto una serie di impegni che mi hanno bloccato, ma sono passato dalla zona del presidio e quando ho visto le colonne dei trattori che andavano ho dimostrato solidarietà, in macchina ho suonato per rispondere al clacson dei trattori. Penso sia stato giusto farsi sentire in questo modo. Era un’occasione da non perdere, specialmente a pochi mesi dalle elezioni europee. Se non ci facciamo sentire così, per l’agricoltura europea è la fine".

Cosa dovrebbe fare il cittadino comune per essere in qualche modo d’aiuto?

"Il cittadino potrebbe avere più consapevolezza del problema. Bisogna vedere che messaggio passa. Riprendendo quanto le ho detto prima, usare la parola ’pesticidi’ per esempio è sbagliato. Il Green deal si pone come progressista, ma in realtà porta alla regressione di noi lavoratori".

Che idea ha del futuro?

"Io sono portato a pensare così: voglio pensare e sperare che il futuro possa essere positivo: ho figli e nipoti e spero che possano mangiare naturale e sano. Poi in secondo luogo, vorrei che il mondo agricolo non venisse tagliato fuori. Noi italiani abbiamo un sacco di tradizioni, che non vorrei andassero perse".

