I Veterani dello sport brindano a un anno coi fiocchi. A novembre il premio per il miglior atleta tra i banchi

Bilancio positivo per l’annata 2024 della sezione ‘Alessandro Salvatori’ di Imola dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. L’ultima riunione della realtà guidata dal presidente Giovanni Mazzini ha evidenziato il buon esito delle attività svolte e pianificato parte dei progetti futuri. Unico neo: le difficoltà nel reclutamento delle persone per sviluppare idee ed iniziative. Sul fronte delle soddisfazioni, invece, figurano di certo la seconda edizione del ‘Memorial Graziano Sentimenti’ di atletica, con gli studenti delle scuole locali, e l’organizzazione dei Memorial ‘Dante Mazzucca’ di volley femminile e ‘Gianni Zappi’ di basket maschile che si ripeteranno nel prossimo autunno. La chiusura dell’attività coinciderà, come sempre, con l’evento ‘Cultura e Sport imolese’ giunto alla sua 54esima edizione. La manifestazione, che premia i giovani sportivi con il miglior rendimento tra i banchi di scuola si terrà il 27 novembre al teatro Osservanza di Imola. E trapelano già le prime anticipazioni: premio di ‘Pioniere dello Sport’ a Lorenzo Muscari e di ‘Atleta Emergente’ alla marciatrice Beatrice Palmonari.