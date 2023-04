I Veterani dello Sport incontrano le scuole

La sezione imolese dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport è ripartita con slancio per un 2023 da incorniciare. Così i soci del sodalizio si sono dati appuntamento qualche sera fa all’agriturismo Frascineti per la prima assemblea conviviale dell’anno. L’occasione ideale per salutare l’ingresso di una ventina di nuovi affiliati e fare il punto sui progetti da sviluppare nel corso dei prossimi mesi. Una notizia su tutte: l’edizione numero 51 dell’evento ‘Sport e Cultura’, tributato a quei giovani sportivi che alla pratica agonistica abbinano l’ottimo profitto scolastico, si terrà al Teatro dell’Osservanza il prossimo 2 dicembre. Non solo. E’ emersa la volontà di organizzare un paio di tornei di pallavolo femminile e di basket maschile tra gli studenti degli istituti scolastici cittadini e l’idea di creare un percorso creativo-culturale incentrato su un campione o una società sportiva del territorio.

"Pensiamo a una specie di intervista, condotta dagli alunni delle scuole medie inferiori, per approfondire la conoscenza di un personaggio o di una realtà di spicco dello sport locale – ha anticipato il presidente Giovanni Mazzini –. Un progetto da sviluppare con la collaborazione dei docenti di educazione fisica e lettere". Ma c’è di più. "Con questa serata, realizzata grazie all’impegno del socio Ercole Ortolani, abbiamo rinnovato il nostro impegno nella promozione di quei valori che caratterizzano il binomio costituito da sport e cultura – ha aggiunto –. Oltre all’evento di fine anno, siamo già al lavoro per intensificare il nostro calendario di appuntamenti puntando sul crescente dialogo con il comparto scolastico e gli assessorati. Venti nuovi soci? Linfa vitale per elaborare idee ed azioni concrete da proporre alla città". All’assemblea ha preso parte anche il sindaco Marco Panieri che ha ribadito il supporto dell’ente al collettivo.

Mattia Grandi