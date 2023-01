I Vigili del fuoco: "Ci serve una nuova ‘casa’"

di Enrico Agnessi

Un anno mai così intenso, il 2022, per i vigili del fuoco imolesi. Gli interventi dei pompieri, nel corso di dodici mesi caratterizzati da situazioni di emergenza più o meno grave, sono stati infatti 1.702: il dato più alto degli ultimi cinque anni. Tre quarti delle chiamate sono arrivate nella caserma di via Manfredi nella fascia oraria diurna, quella che va dalle 8 alle 20. E, nel dettaglio, la tipologia di aiuto più richiesta al corpo tradizionalmente più amato in Italia riguarda l’apertura di porte e finestre (462 in dodici mesi). Solo dopo arrivano spegnimento di incendi (383), soccorsi a persone o animali (160) e bonifiche da insetti (107).

Gli oltre 1.700 interventi di cui sopra rappresentano, come detto, il numero più alto registrato nell’ultimo lustro. Nel biennio 2020-2021, anche a causa delle restrizioni cui era sottoposta la popolazione per colpa della pandemia, ci si era fermati rispettivamente a quota 1.199 e 1.513. Ma pure prima del Covid i numeri risultavano inferiori. Gli interventi compiuti nel 2019 dai vigili del fuoco erano stati infatti 1.608 contro i 1.616 del 2018. Un trend in aumento, quello certificato alla fine dello scorso anno, in linea con quanto accade a livello nazionale. E che, almeno in parte, secondo i pompieri può essere ricondotto all’aumento degli incendi estivi spinti dalla siccità.

"Al di là dell’analisi delle motivazioni, il dato al quale ci troviamo di fronte dopo due anni di pandemia è inequivocabile – commenta Enrico Bassani , segretario generale Cisl Area metropolitana bolognese –. La presenza dei vigili del fuoco su un territorio importante come quello imolese deve rimanere strutturale, a partire dalla sede nella quale gli operatori lavorano. Le prossime settimane saranno cruciali per far partire il progetto della nuova caserma (in via Bel Poggio vicino all’ospedale nuovo, ndr). L’auspicio è che la burocrazia non ci fermi, anzi consenta di sbloccare gli ultimi pezzi per arrivare al traguardo vincenti".

Il trasloco dall’attuale sede in centro storico è da tempo la priorità dei pompieri. "Quella struttura è stata costruita negli anni Sessanta, quando la città finiva sulla circonvallazione di viale De Amicis e da lì in avanti c’erano solo campagna e strade sterrate – ricorda Matteo Visani, vigile del fuoco imolese nonché responsabile Fns Cisl Area metropolitana –. Oggi invece la situazione è diametralmente opposta. Il problema più grande, soprattutto quando si esce, è la presenza di un intero plesso scolastico di fronte al nostro cancello. E poi parliamo di una sede vecchia, inadatta a ospitare camion sempre più grandi. Quella struttura ha dato tutto quello che poteva dare, ma oggi non è più idonea a svolgere il proprio servizio".

Tra le criticità che accomunano invece Imola al resto della provincia, e spesso del Paese, c’è poi il tema degli automezzi ("È vecchio e va rinnovato") e quello degli organici. In quest’ultimo caso, a Imola gli operatori sono attualmente 41 più tre capi distaccamento, per un totale di 44 unità di personale. Servirebbe qualche rinforzo, in modo da riportare la situazione a quella di qualche anno fa, quando i vigili del fuoco sempre in servizio erano dieci e non sette come accade invece oggi. "E va benissimo il volontariato – sottolinea Visani in riferimento all’aiuto garantito ai pompieri dagli operatori di strutture come quella di Fontanelice –, ma deve essere un qualcosa in più e non una semplice sostituzione di personale".