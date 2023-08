I vigneti promettono bene È quasi tempo di vendemmia "Le nostre uve sono di qualità"

Alluvione, gelate primaverili, grandinate e peronospora. È un percorso a ostacoli, ma con Imola isola felice della specialità, quello che porta alla prossima vendemmia. Con un punto fermo: i grappoli sono di qualità. E allora, facendo i debiti scongiuri della vigilia, via libera a uno scenario da mezzo sorriso. "L’annata pare favorevole con uve sane ed integre – spiega Fabio Minzolini della cantina Merlotta con vigneti tra Montecatone e Dozza –. La produzione sembra soddisfacente anche in termini quantitativi nonostante un quadro generale piuttosto complesso. Il terreno bagnato dalle fitte piogge di maggio ci ha costretti ad interventi tempestivi per tutelare le piante dagli attacchi della peronospora (una sorta di fungo, ndr)". Ancora qualche settimana di attesa per iniziare la vendemmia: "Partiremo nell’ultima decade di agosto con le varietà precoci come Pinot Nero e Chardonnay – aggiunge –. Confidiamo in una buona annata per soddisfare le esigenze dei consumatori con una continua ascesa del mercato estero".

Per David Navacchia della cantina Tre Monti: "È già positivo essere arrivati fino a qui – ammette –. Questo periodo impegnativo ha le sembianze di un’autentica lotta alla sopravvivenza. L’area imolese, fino ad ora, è stata davvero fortunata". Con gli straordinari da fare in mezzo ai campi, "è importante gestire con sollecitudine tutte le problematiche – continua –. Il nostro credo biologico ci consente interventi solo con prodotti ammessi da questo tipo di agricoltura. Grappoli belli e sani con una previsione di produzione nella media per i vitigni locali. Un 15% in meno nel podere di Petrignone ma non ci lamentiamo".

Intanto le bizze del clima incidono anche sulle scelte di bilancio: "Per la prima volta nella nostra storia abbiamo attivato un fondo di accantonamento per il rischio meteo – confida Navacchia –. Patemi da considerare come fattori certi e non più sporadici. Il via della nostra vendemmia? Tra la fine del mese e l’inizio di settembre con le uve romagnole".

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Luciano Zeoli della Fattoria Monticino Rosso: "Tempistiche normali senza angosce da raccolti anticipati – svela –. Le vigne stanno bene e l’abbassamento delle temperature di questi giorni è un toccasana. Ci sono tutti i presupposti per una buona vendemmia che strizza l’occhio più alla qualità che alla quantità". Con un pensiero ai colleghi delle zone alluvionate: "Se ragioniamo su quanto successo nel faentino con una doppia alluvione, grandine e incendi, dobbiamo davvero ringraziare il cielo – conclude Zeoli –. La pioggia copiosa di primavera ha salvaguardato le nostre vigne dal secco di luglio e queste serate con ottima escursione termica sono un valore aggiunto".

Mattia Grandi