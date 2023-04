I volontari impegnati per l’ambulanza

Una cena di autofinanziamento per l’acquisto di una nuova autovettura attrezzata. Con tanto di scivolo di entrata e pianale ribassato per facilitare l’accesso dei portatori di handicap in carrozzina. L’associazione dei volontari di Castel Guelfo organizza una cena di autofinanziamento per il prossimo 27 aprile, dalle ore 20, presso l’Arca di piazzale Dante Alighieri per centrare l’obiettivo. Un ricco menù, con prenotazione entro il 25 (331.902.08.87 o 339.752.78.47), con bis di primi, secondo, contorno e dessert.

"Un mezzo più comodo per il volontario e più confortevole per il paziente – fa sapere il presidente Giuseppe Marchi -. Il traguardo non è lontano, anche grazie ad alcune aziende sostenitrici, ma ci serve un gesto di generosità da parte dei cittadini".

m.g.