I volontari toscani all’opera per liberare il fiume dai tronchi

Sono proseguiti anche in vallata gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere dalle sponde del fiume Santerno i grossi tronchi di alberi trascinati dalla furia delle acque durante l’ondata di piena di qualche settimana fa. Nelle scorse ore sono stati puliti, e liberati dagli ingombranti detriti incastrati, i piloni del ponte Montanara a pochi passi dall’ingresso di Borgo Tossignano.

E si conferma fondamentale anche il contributo dei tanti volontari in azione in collina. Tra questi pure una nutrita delegazione giunta in autonomia da Zeri, piccolo comune montano in provincia di Massa-Carrara, per supportare le zone del circondario colpite dall’alluvione.

"Desidero ringraziare personalmente queste dieci persone che ci hanno dato una grossa mano nel portare a termine molte operazioni di ripristino – spiega il sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini –. Un gesto di spontanea generosità che ci ha riempito il cuore. Mando un abbraccio virtuale al primo cittadino di Zeri, l’amico Cristian Petacchi, per il continuo interessamento, la vicinanza e la solidarietà dimostrati in questi giorni così complessi".

E ancora: "In mezzo a tutto questo disastro ci sono storie di straordinaria umanità che non potremo mai dimenticare – conclude –. L’auspicio è quello di sviluppare in futuro relazioni tra le due comunità per cementare con forza questa bella relazione".

Mattia Grandi