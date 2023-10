I voti di Altroconsumo . Pagella a cinque stelle per la Banca di Imola

Cinque stelle assegnate, ovvero il massimo del punteggio possibile, e la collocazione ai primi posti della classifica nazionale tra le 232 banche esaminate. La Cassa di Ravenna e la Banca di Imola sono "banche di eccellenza" per la classifica annuale stilata da Altroconsumo, associazione italiana che si occupa della tutela e dell’informazione dei consumatori a livello nazionale e internazionale conducendo periodicamente una indagine sullo stato di salute delle banche italiane e valutando conseguentemente con un indicatore tutti gli istituti di credito.

Sia La Cassa di Ravenna che Banca di Imola hanno ottenuto, in questo senso, ben oltre il punteggio di 250, soglia fissata per il raggiungimento delle cinque stelle e la collocazione nella fascia alta dell’eccellenza nazionale degli istituti bancari.

L’analisi e la classifica sono condotte con l’indice Texas Ratio, indicatore sintetico patrimoniale funzionale a stabilire se la banca è in grado di coprire con le sue risorse il rischio di credito. La Cassa di Ravenna e Banca di Imola hanno ottenuto entrambe il massimo dei voti con l’assegnazione delle cinque stelle, "a testimonianza di essere solidi punti di riferimento per risparmiatori e imprese", sottolineano dai due istituti di credito. Dal canto loro, Antonio Patuelli, presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna (del quale fa parte anche la Banca di Imola), e il direttore generale Nicola Sbrizzi esprimerono "viva soddisfazione per i risultati raggiunti".

Solidità e affidabilità di Cassa di Ravenna e Banca di Imola erano state evidenziate, nelle scorse settimane, anche dai conti del primo semestre 2023.

In quell’occasione, il bilancio consolidato del Gruppo Cassa aveva fatto registrare un utile lordo di 28,2 milioni di euro (+43,38%), un utile netto di 18,9 milioni di euro (+48,01%). Il margine d’interesse consolidato era di 59,6 milioni di euro (+7,08%), le commissioni nette 44,6 milioni di euro (+3,36%), il margine di intermediazione 108,3 milioni di euro (+2,07%), le rettifiche e gli accantonamenti per rischio di credito 13,6 milioni di euro (-43,62%), il risultato netto della gestione finanziaria era di 94,6 milioni di euro (+15,32%), i costi operativi ammontavano a 67,8 milioni di euro (+8,8%).

Nel bilancio consolidato la raccolta diretta da clientela era cresciuta a 6.383 milioni di euro (+3,20%), la raccolta indiretta è di 7.414 milioni di euro (+4,20%), di cui 3.676 milioni di euro di risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi). In calo la domanda di prestiti, con impieghi di 4.143 milioni di euro (-4,26%). Il totale di tutti i crediti deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) è del 2,22% del totale degli impieghi netti (-18,52%).

I coefficienti patrimoniali di vigilanza avevano confermato l’elevata patrimonializzazione complessiva del Gruppo Cassa: Cet 1 1 Ratio cresciuto al 15,13% rispetto al 7,85% richiesto dalle competenti autorità e Total Capital Ratio salito al 16,91% rispetto al 12,05% richiesto.