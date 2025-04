Identificato il 34enne morto nel Santerno

Sarebbe un 34enne scomparso dal Trevigiano l’uomo il cui cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco di Bologna verso le 19.30 di ieri dalle acque del Santerno, a Imola.

Era incastrato in uno degli sbarramenti fluviali in corrispondenza del ponte della ferrovia, in via Graziadei. A notarlo è stato un passante che ha poi dato l’allarme facendo arrivare, oltre ai vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori, i carabinieri di Imola che hanno avviato le indagini, coordinate dal pm Marco Imperato. L’identificazione ufficiale è prevista in giornata ma, a quanto si apprende, si tratterebbe di Daniele Mocellin, scomparso il 2 febbraio da Altivole, in provincia di Treviso.

I familiari avevano lanciato per lui un appello anche nell’ultima puntata di "Chi l’ha visto?".

La stessa trasmissione e l’associazione Penelope Veneto hanno diffuso la notizia, attraverso i loro profili social, che il corpo ripescato sul Santerno sarebbe del 34enne.

Ieri è stato conferito anche l’incarico per l’autopsia, necessaria a chiarire le circostanze della morte.

Dalle prime informazioni, il cadavere non presentava segni di violenza e gli investigatori tendono a escludere il coinvolgimento di altre persone nel decesso. Non si esclude il gesto volontario.