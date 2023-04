Il 1° maggio del circuito L’emozione in pista Imola non dimentica Senna e Ratzenberger

Una ricorrenza che ormai da quasi 30 anni scandisce la vita della città. Un momento che, in riva al Santerno, caratterizza in maniera unica una giornata segnata nel resto del Paese solo dalle doverose celebrazioni per la Festa dei lavoratori. Un appuntamento in Autodromo che da qualche tempo, grazie all’apertura al pubblico del circuito dalla mattina fino al tardo pomeriggio, ha assunto contorni sempre più popolari.

Imola ricorderà domani Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, a 29 anni dalla loro scomparsa, nel corso del tradizionale evento pomeridiano in pista organizzato da Comune, Formula Imola e società di promozione turistica IF - Imola Faenza. Nell’occasione, l’Enzo e Dino Ferrari, che lo scorso 25 aprile ha celebrato i suoi primi 70 anni, sarà aperto ai pedoni dalle 9 alle 18. Ingresso gratuito.

La cerimonia a ricordo del pilota austriaco e di quello brasiliano, morti rispettivamente il 30 aprile e l’1 maggio 1994 nel fine settimana del XIV Gran premio di Formula 1 di San Marino, prevede il ritrovo alle 13.50 sotto la torre dell’Autodromo. Poi la camminata in pista verso la curva del Tamburello, con la deposizione alle 14.17 di un mazzo di fiori gialli e verdi sul luogo e nell’orario in cui Senna ebbe l’incidente. Successivamente, la camminata in pista proseguirà fino alla curva Villeneuve, con la deposizione di un mazzo di fiori rossi e bianchi nel punto dello schianto di Ratzenberger.

Interverranno, tra gli altri, il sindaco Marco Panieri, l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, i rappresentanti del circuito, e don Pierpaolo Pasini, parroco di Santa Maria in Regola da sempre vicino al mondo dei motori e ai suoi protagonisti. Da parte sua IF, in occasione dell’apertura al pubblico della pista, organizza quattro tour a piedi del tracciato (in italiano e inglese).

Sarà la prima volta senza Paolo Montevecchi. L’attore cesenate, autore e compositore della canzone ‘Ayrton’ dedicata all’indimenticabile Senna e portata al successo da Lucio Dalla, si è spento nelle scorse settimane all’età di 60 anni. E sarà triste non vederlo emozionare i presenti domani al Tamburello con chitarra e voce.

La giornata di domani, che ricorda il weekend più drammatico nella storia della Formula 1 e in grado di cambiare per sempre la natura di uno sport da quel momento sempre alla ricerca di una maggiore sicurezza per i piloti, rappresenterà per l’Autodromo l’ideale prologo all’arrivo del Circus iridato, il 19-21 maggio all’Enzo e Dino Ferrari. Una volta salutate le monoposto, il calendario prevede dal 23 al 25 giugno la Porsche Cup Suisse. Luglio sarà invece appannaggio dei concerti (il 7 Sfera Ebbasta, il 14 i Placebo) e dell’atteso ritorno della Superbike (14-16 luglio). Il rientro dalle ferie coinciderà, anche nel 2023, con un amarcord sempre molto caro agli appassionati.

A fine agosto, sabato 26 e domenica 27, riecco infatti l’Historic Minardi day, mentre la mostra scambio del Crame è confermata dall’8 al 10 settembre. Si guarda già all’autunno con il Campionato italiano velocità moto (5-8 ottobre); il giro podistico dei Tre Monti (in agenda sabato 14 e domenica 15) e il secondo e ultimo appuntamento targato Aci (27-29 ottobre).