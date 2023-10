Il 2024 del circuito . Auto pigliatutto e più eventi fuori pista : "I concerti? Ci siamo"

Grande spazio alle auto, destinate a cannibalizzare le moto. L’appuntamento con la storia da onorare, nel trentesimo anniversario della morte di Ayrton Senna e Roland Ratzenberg. E l’obiettivo dichiarato di riportare in pista i grandi concerti, in una stagione che si annuncia mai così costellata di iniziative a zero rumore. Prende forma il calendario 2024 dell’Enzo e Dino Ferrari.

"Formula Imola lavora assiduamente per completare il lavoro del prossimo anno e di quelli a venire con una visione orientata alla polifunzionalità – sottolinea Elena Penazzi, assessore all’Autodromo –. Non deve esserci solo la Formula 1: dal paddock al museo, passando per la sala stampa e per gli spazi che verranno creati attraverso i nuovi investimenti, tutto sarà utilizzato per una infinità di attività. Le richieste per iniziative anche diversissime tra loro, che non c’entrano nulla con la pista, stanno aumentando veramente tanto negli ultimi mesi".

In questo senso, intervenendo in commissione consiliare, Penazzi rivendica il recente successo di ‘Imola Green’, dedicato alla mobilità sostenibile, e ricorda l’imminente inaugurazione del percorso espositivo ‘Gusto. Gli italiani a tavola 1970-2050’ in occasione del Baccanale, nonché la mostra felina ‘Gatti a tutto gas’ del 25-26 novembre. Ma siccome parliamo pur sempre di un autodromo, bene concentrarsi sull’ultimo appuntamento motoristico della stagione (si chiude il 27-29 ottobre con l’Aci racing weekend) e soprattutto sul calendario del 2024.

"Quello verrà presentato ufficialmente a dicembre", frena Penazzi, rimarcando però alcuni punti fermi della prossima stagione: Wec - World endurance championship del 19-21 aprile e Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio 2024. "Sarà un mese di grande importanza per tutto il territorio e non solo – avverte l’assessore all’Autodromo –. Sentiamo l’interesse che c’è per il trentennale della morte di Senna e Ratzenberger (1° maggio, ndr). E sicuramente tributeremo loro un grande ricordo, non solo attraverso un singolo evento".

Detto che toccherà al ritorno della Le Mans (7 luglio) calare il tris dei grandi eventi automobilistici internazionali, nel programma delle attività di pista 2024 del circuito restano al momento due grandi assenze. La prima riguarda le competizioni di moto: niente Superbike (investimento ritenuto incompatibile da Formula Imola con le esigenze di bilancio della società) e a forte rischio pure il Civ – Campionato italiano velocità. La seconda è relativa invece ai concerti. "Ci stiamo lavorando – assicura Penazzi a proposito di grandi eventi musicali, tema sollecitato in commissione dal civico Renato Dalpozzo (lista Cappello) –. Le trattative sono in corso ma ovviamente, finché non c’è qualcosa di sicuro, non possiamo dire nulla".

Si sbilancia poco, tornando al calendario 2024 dell’autodromo nel suo complesso, anche Pietro Benvenuti, direttore generale di Formula Imola. "Incastrare le date e trovare i periodi migliori per l’uno o per l’altro evento è sempre più difficile – assicura Benvenuti –. Siamo alla ricerca costante di nuove iniziative, è però importante trovare gli interlocutori giusti. Cerchiamo ‘altro’ – conclude – , basti pensare che quest’anno abbiamo già raddoppiato il fatturato relativo alla parte extra-motoristica. Meeting e congressi riusciamo ad abbinarli all’attività in pista, e dunque ospitarli offre una buona marginalità".