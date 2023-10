Il 2024 del circuito . Autodromo-Superbike, separazione ufficiale . Bis Ferrari nel mirino

Mancava solo l’ufficialità. E ora è arrivata anche quella. La Superbike, tornata in Autodromo lo scorso luglio dopo quattro anni di assenza, non farà tappa in città nel 2024. Il calendario del Mondiale delle moto derivate dalla produzione di serie è stato svelato ieri. Dodici gare, di cui una sola extra-europea (il debutto a febbraio in Australia) e due in Italia: Misano (14-16 giugno) e la novità Cremona in una finestra temporale che pure sembrava fatta apposta per l’Enzo e Dino Ferrari (20-22 settembre).

Già da tempo Formula Imola aveva però scelto di non rinnovare il contratto (era possibile prorogare l’intesa per ulteriori tre anni) firmato nei mesi scorsi con gli spagnoli di Dorna. A incidere, sulla decisione finale della società di gestione dell’attività del circuito, proprio l’esito della tappa dello scorso luglio. Arrivato a Imola in occasione del 70esimo anniversario del circuito, nato proprio come tracciato per le due ruote, il fine settimana della Superbike è stato infatti penalizzato dal caldo torrido.

Ci sono state polemiche sull’effettiva riuscita di un evento che rappresenta comunque un costo, per quanto inferiore rispetto al passato, per Formula Imola. Le oltre 53mila presenze dichiarate dall’Autodromo, che pure sono state contestate da una parte delle forze politiche di opposizione, e segnatamente dalla Lega, non sono infatti sufficienti per coprire le spese sostenute dalla società di gestione del circuito per assicurarsi la gara. Così, calcolando che le attività da svolgere giornate in deroga fanno comodo a Formula Imola per chiudere il bilancio in utile, i vertici dell’Autodromo hanno scelto di non esercitare il diritto di opzione previsto dal contratto. Non un addio, come del resto non lo era stato quello del 2019; ma un arrivederci.

Accontentata, in questo modo, anche la Regione: l’ente di viale Aldo Moro, sponsor principale di Imola nella corsa alla Formula 1 grazie a un contributo di cinque milioni l’anno, preferisce infatti avere Misano come casa delle moto in Emilia-Romagna. Un assunto che però non piace ai fan locali delle due ruote, preoccupati per un possibile 2024 senza nemmeno il Campionato italiano di velocità e dunque orfano di eventi dedicati alle moto. Ma come – è il ragionamento degli appassionati – proprio Misano che si candida per ospitare la Formula E il prossimo anno al posto di Roma?

Forse anche per questo motivo, l’Autodromo è al lavoro per chiudere il 2024 con il proverbiale botto di fine anno.

E sempre all’insegna delle quattro ruote. A giorni è attesa infatti la scelta ufficiale della location per le Finali Mondiali Ferrari che si svolgeranno con ogni probabilità dal 28 ottobre al 3 novembre del 2024.

L’annuncio verrà dato in anteprima sabato sera, durante una cena di gala al Mugello, in questi giorni sede dell’evento che nel 2022 a Imola fu un enorme successo.

L’Autodromo ci spera. E anzi, probabilmente ci conta. Del resto, i rapporti con il Cavallino rampante, rimasti a lungo freddini dopo la morte di Enzo Ferrari, ora sono ottimi.

Dopo il ritorno della Formula 1, le Rosse sono tornate in un paio di occasioni a Imola per alcuni test e video promozionali.

Come già detto, le Finali Mondiali dell’autunno 2022 andarono alla grande.

E la recente iniziativa che ha visto protagonista Piero Ferrari al teatro comunale Ebe Stignani ha dimostrato una volta di più al figlio del Drake il grande amore della città verso la scuderia di Maranello. Ospitarla per l’evento conclusivo del 2024, dopo una stagione che oltre al Gran premio Formula 1 riporterà a Imola anche il Wec – World endurance championship e la 6 Ore della Le Mans sarebbe davvero un grande colpo.