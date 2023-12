Il 2024 in pista. Minardi: "La sorpresa?. Il Wec va fortissimo". E si lavora sui concerti

"Il 2023 è stato un anno difficile, ma economicamente discreto. Nel 2024 porteremo qui il fior fiore del motorsport, continuando a lavorare su quella polifunzionalità che abbiamo triplicato in questi tre anni di mandato, assieme al fatturato di Formula Imola". Parola di Gian Carlo Minardi, presidente della società di gestione dell’attività dell’Autodromo, intervenuto ieri alla presentazione del calendario eventi relativo alla prossima stagione dell’Enzo e Dino Ferrari.

"Tengo particolarmente alle celebrazioni per il primo maggio – sottolinea Minardi –. Sembra ieri, ma dalla morte di Senna e Ratzenberger sono passati 30 anni. E sentiamo la loro presenza molto forte tra noi. Stiamo facendo un lavoro molto importante per quella occasione". A sentire il numero uno di Formula Imola, sarà il Wec la vera sorpresa della stagione 2024 del circuito. "Siamo esterrefatti dalle migliaia di biglietti già venduti – avverte Minardi –. È un campionato che prenderà sempre più piede nei prossimi anni".

Guardando agli eventi del 2024, Fabio Bacchilega, presidente di Con.Ami, parla di "calendario molto importante e strategico, sotto molti punti di vista, per i 23 Comuni chiamati a deliberare su investimenti che il Consorzio sta facendo in maniera massiccia in questi anni". Ed è proprio in virtù di tali sforzi economici indirizzati all’Autodromo che, nei giorni in cui si è avuta la conferma che Formula Imola chiuderà il 2023 con cinque sforamenti ai limiti di rumore previsti dalla normativa, Bacchilega sembra voler mettere in chiaro le cose con la Spa controllata al 100% dal Con.Ami.

"In un contesto abitato come questo, anche la sostenibilità ambientale deve essere perseguita oltre a quella economica", avverte il presidente del Consorzio dei 23 Comuni. E rilancia: "L’Università ha trovato nell’Autodromo una nuova casa. Ci sono sempre più attività formative ad alto livello. E tra poco, anche una partecipazione ancora maggiore di ricercatori e studiosi che porteranno qui lo sviluppo delle tecnologie su guida autonoma".

Da parte sua, il sindaco Marco Panieri conferma di vedere nel circuito un "punto di riferimento importante" con "ricadute dirette e indirette per il territorio. C’è un gioco di squadra – prosegue il primo cittadino – per superare le sfide difficili di questi anni. Collaboriamo con il Governo, perché le alluvioni hanno portato fragilità anche su questa struttura. E abbiamo preso impegni con la Formula 1 per continuare a lavorare e a crescere da questo punto di vista. Il rapporto ritrovato con Monza? Non c’è posto per i conflitti, dobbiamo giocare da squadra".

In mezzo a tanti buoni propositi, resta da affrontare il proverbiale elefante nella stanza: al calendario 2024 del circuito mancano (ancora) i concerti estivi. Perché è vero, Giunta e Formula Imola avranno anche fatto arrabbiare (legittimamente) gli appassionati di moto per un calendario a trazione quasi esclusivamente automobilistica; però Formula 1, Wec, Le Mans e Finali Mondiali Ferrari sono un poker da sogno. Il problema è che i grandi eventi musicali del 2022 (Vasco, Pearl Jam e Cremonini) li aveva portati a casa (contratti firmati nel 2019) la Giunta dell’ex sindaca Manuela Sangiorgi. E la nuova amministrazione, reduce dai due concerti medio-piccoli di quest’anno e dall’autogol sul concerto pro alluvionati con Laura Pausini volato via in direzione Campovolo, non vuole essere da meno.

"La musica farà sempre da sfondo all’Autodromo – assicura l’assessora Elena Penazzi –. Quello che stiamo cercando di portare a casa è una programmazione di iniziative con momenti musicali aperti alla cittadinanza. E stiamo lavorando su vari eventi che prossimamente troveranno concretezza".