Il Baccanale dedicato all’olio. I ristoratori promuovono il tema:: "Un nostro prodotto di qualità"

Si preannuncia un Baccanale tutto verde. Dopo l’ingresso di Imola nell’associazione ‘Città dell’Olio’, insieme a Brisighella e Castel San Pietro, il sindaco Marco Panieri ha annunciato che l’Olio sarà proprio il protagonista del Baccanale, l’evento gastronomico per eccellenza del territorio in previsione dell’autunno 2024. Un tema – il titolo è ’Un filo d’olio’ – che entusiasma non poco i ristoratori della città dell’Orologio e che non manca di trovare consensi.

"Penso che sia una delle tematiche più centrate delle ultime edizioni – dice Marino Pasquali, proprietario del Ristorante ‘Tenuta di Poggio Pollino’, in via Monte Meldola –. Quello dell’olio è un valore che da anni ci sforziamo di rimettere in luce, non a caso sono dieci anni che stiamo cercando di riportare gli ulivi nella Vallata. Quindi lo reputo un grande successo". Per Pasquali quella del Baccanale rappresenta un’occasione per il cittadino e il cliente di venire a conoscenza del rilievo di questo ingrediente: "È importantissimo continuare a parlare con le persone e far capire loro l’importanza dell’utilizzo di un olio buono – spiega – . Personalmente parlando, ho sempre prediletto l’utilizzo di oli locali e tra l’altro la mia attività ha una piccola produzione. Quindi, a maggior ragione ritengo essenziale portare avanti questo discorso". Certamente, visto il periodo fitto di eventi, il ristorante non riuscirà però a partecipare all’anteprima del Baccanale (24-26 maggio).

Anche vicino all’autodromo un ristoratore non manca di presentare entusiasmo in merito a questa novità. Orazio Galanti dell’Hostaria Novecento, promuove senza indugi il tema: "È una gran cosa. Soprattutto perché siamo finalmente riusciti a far parte dell’Associazione e questo è fondamentale per Imola– dice – : ci permetterà di far conoscere a tutti le nostre attività". Un ‘gol’ che l’attività di Galanti non ha mancato di ‘festeggiare’ quando è stato annunciato: "Quando hanno annunciato che eravamo entrati a far parte del gruppo dell’Olio, alcune aziende hanno chiesto di far degustare il proprio prodotto ai nostri clienti – racconta – , quindi prima di ogni pasto facevamo sentire l’olio su dei crostini di pane. È importante mettere in tavola i prodotti locali, ma soprattutto, far provare dei piatti con l’olio è importante, anche perché è un ingrediente che si utilizza dappertutto, in cucina".

Quella dell’olio è, oltretutto una storia con radici molto profonde per quanto riguarda la zona Imolese". Da buon professionista, Galanti infatti ha fatto degli studi in merito, sottolineando quanto sia centrale la tematica scelta per questo Baccanale: "Ho scoperto che una volta l’Appennino tosco emiliano era pieno di uliveti e che paradossalmente le viti sono arrivate molto dopo. L’ulivo era in realtà di casa nel nostro territorio, fino all’impero romano. Questa occasione oltre che valorizzare il territorio rappresenta un vero e proprio ritorno al passato". Per quanto riguarda una possibile anteprima del Baccanale, non si sa ancora niente: "Vedremo cosa realizzare, per ora siamo molto presi dai clienti dell’Autodromo, che è molto vicino al nostro ristorante. Molti si fermano a pranzo".

Il conferimento della ‘Città dell’Olio’ viene definito ‘meritato’ anche da un altro noto ristoratore: Matteo Mezzetti, di ‘Popeye’, non ha mancato di sottolinearlo: "È una valorizzazione importantissima – dice –. Per noi l’olio è fondamentale, nella nostra attività non usiamo i raffinati, ma solo l’extravergine e l’olio di semi per le cotture. Particolarmente, usiamo l’olio di Brisighella e di Borgo dei laghi, quindi prodotti locali. Non sappiamo ancora – conclude – se riusciremo a fare l’anteprima del Baccanale, ma speriamo davvero di riuscirci".

