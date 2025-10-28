Il Baccanale è servito. Tra lezioni, arte e cucina. Lo show entra nel vivo

L’entusiasmo che ha accompagnato il primo weekend del Baccanale 2025 traccia la rotta di un’edizione super. Le iniziative affollate e la curiosità del pubblico raccontano di un festival capace, ancora una volta, di unire cultura, cibo e territorio in un’unica esperienza collettiva. E il viaggio di ‘Un mondo di spezie’, tema scelto per quest’anno, non conosce pause: nei prossimi giorni, la città si prepara ad accendere nuovi sensi e nuove emozioni, tra profumi esotici, storie antiche e incontri con grandi protagonisti della cucina italiana.

Oggi alle 17 l’Aula Magna di Palazzo Vespignani ospiterà la professoressa Maria Grazia Bellardi, che accompagnerà i visitatori in un percorso affascinante tra zucche Lagenaria e spezie, dal mondo romano ai dipinti rinascimentali.

In serata, alle 20,30, riflettori puntati sullo spazio coperto di piazza Matteotti, dove arriverà Massimo Spigaroli, chef dell’Antica Corte Pallavicina e ambasciatore del made in Italy nel mondo. La sua cucina "gastro fluviale" – come lui stesso ama definirla – intreccia tradizione e innovazione, mostrando come le eccellenze locali possano dialogare con ingredienti e culture lontane.

Domani, alle 18,30, sarà la volta di Max Mascia, due stelle Michelin del ristorante San Domenico, che insieme a Cannamela guiderà il pubblico in uno showcooking dedicato a profumi e aromi inediti. Un viaggio gastronomico in cui ogni piatto racconterà una storia, con le spezie come protagoniste invisibili ma decisive.

"Siamo orgogliosi che il nostro marchio Cannamela affianchi l’edizione 2025 del Baccanale, una manifestazione in linea con i nostri valori – afferma Fausta Fiumi, direttrice della divisione cibo di gruppo Montenegro –, essendo da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura gastronomica del territorio ed attenta a promuovere momenti di condivisione e scoperta che coinvolgono la cittadinanza".

In serata, alle 20,30, la Biblioteca comunale si trasformerà in una vera bottega medievale: tra candele, barattoli e polveri aromatiche, la storica Anna Attiliani presenterà ‘La spezieria di Diotaiuti. Merci, storie e persone di una bottega imolese del Trecento’. Un tuffo nella quotidianità del Medioevo, dove l’odore delle spezie evocava ricchezza, cura e mistero.

Giovedì giornata all’insegna del racconto e della contaminazione tra arti. Alle 18,30, nello spazio coperto di piazza Matteotti, le spezie incontrano la pasticceria grazie alla verve di Maria Pia Timo, attrice e cultrice di gastronomia, e alle creazioni del maestro pasticcere Sebastiano Caridi. Un dialogo tra teatro e dolcezza, tra ironia e gusto.

Alle 20,30, il ridotto del teatro Stignani inaugurerà invece la rassegna ‘Leggi e assaggia’ con Gabriella Genisi, autrice della celebre serie di romanzi dedicati alla commissaria Lolita Lobosco. Le atmosfere di Bari e il profumo degli spaghetti all’assassina — preparati dagli studenti dell’istituto alberghiero Artusi di Riolo Terme — diventeranno parte di un’esperienza multisensoriale che unisce parola scritta e sapore, letteratura e cucina.

Il fine settimana si aprirà nel segno dell’autenticità e del contatto diretto con i produttori. Venerdì dalle 16 alle 19, il Mercato della Terra si animerà di incontri, racconti e degustazioni. I produttori locali e i presìdi Slow Food sveleranno l’origine, le proprietà e le curiosità delle spezie, invitando i visitatori a riscoprirne l’uso nelle proprie cucine quotidiane.