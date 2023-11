Il Baccanale incontra il grande sport. Evani ospite speciale alla Merlotta

Il Baccanale di Imola incontra il grande sport alla tenuta Merlotta.

Giovedì 9 novembre, a partire dalle 19 con prenotazione obbligatoria (info@merlotta.com – 0542.41740), ospite l’ex calciatore Alberico ‘Chicco’ Evani per un ‘Aperitivo Mediterraneo con il campione’ e la presentazione del libro biografico ‘Non chiamatemi Bubu’ (Mondadori). Un evento a cui seguirà una degustazione di vini della nota e pluridecorata cantina imolese, con servizio a cura di Ais Romagna, con gustosi abbinamenti gastronomici. Evani, che, con la maglia del Milan, negli anni Ottanta e Novanta, ha vinto tutto e vanta pure un secondo posto con la Nazionale Italiana al Mondiale in Usa nel 1994, ripercorrerà le tappe della sua straordinaria carriera insieme al giornalista Mattia Grandi.

Dagli scudetti rossoneri dell’era Berlusconi alla vetta d’Europa in Coppa dei Campioni. Dalle affermazioni planetarie nell’Intercontinentale, dove si prese pure il lusso di segnare un goal decisivo, alla carriera da tecnico che al fianco del mister azzurro Roberto Mancini gli ha regalato la gioia europea di qualche anno fa. Una splendida storia sportiva e umana, con Evani capace di aprire le porte segrete del suo cuore al pubblico, per rivivere le magiche atmosfere di un calcio romantico che non esiste più.

Nella finale della prima delle due Coppe Intercontinentali, disputatasi a Tokyo il 17 dicembre 1989, segnò su punizione il gol decisivo contro i colombiani dell’Atlético Nacional di Medellín all’ultimo minuto dei tempi supplementari, e fu premiato al termine della gara come miglior giocatore della partita.