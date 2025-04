Il Baccanale riscopre le spezie . E torna a maggio con l’anteprima

È ‘Un mondo di spezie’ il tema scelto per l’edizione 2025 del Baccanale, rassegna autunnale dedicata alla cultura del cibo pronta a tornare in versione anteprima primaverile già sabato 24 e domenica 25 maggio. Il fulcro del ricco calendario di eventi, nonché la fonte di ispirazione per i ristoratori chiamati a mettere in mostra la loro creatività con menu pensati ad hoc, saranno quelle che in latino venivano indicate come "merci speciali e di pregio"; le spezie appunto.

"Il loro ruolo sulle nostre tavole è sempre stato fondamentale nel consolidare la cucina italiana come una delle più apprezzate, e delle più imitate, al mondo – ricorda l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Abbiamo deciso quindi, con la scelta di questo tema, di rendere omaggio a quei piccoli ingredienti che hanno reso la nostra cucina così grande. Senza dimenticare naturalmente che ‘Un mondo di spezie’ parla anche delle tradizioni culinarie più lontane dalla nostra, ma che possono facilmente integrarsi per creare esperienze culinarie, e di vita, che arricchiscono tutte le persone che siedono intorno ad una stessa tavola".

Il Baccanale 2025 celebrerà l’intera famiglia di questi straordinari prodotti, dai più esotici ai più locali. L’uso delle spezie in cucina è infatti un’arte che continua a trasformare i piatti, rendendoli unici e sorprendenti. Che siano protagoniste di una ricetta o impiegate per un tocco finale, il loro utilizzo valorizza ogni preparazione, dalle marinature alle bevande, fino alle salse più raffinate. Oggi continuano, come in passato, a essere protagoniste delle cucine di tutto il mondo, dove l’uso sapiente di spezie ed erbe aromatiche ha il potere di trasformare semplici ingredienti in piatti straordinari, ricchi di aromi e sapori che parlano la lingua universale del gusto.

Nel 2024 il Baccanale ha registrato numeri di grande successo: con oltre 23 giorni di evento, ha coinvolto la città in un’autentica festa del gusto e delle tradizioni locali. La ricca programmazione ha offerto oltre 100 appuntamenti, anche promossi in sinergia con una forte partecipazione territoriale da parte di realtà e associazioni locali, e ha visto l’adesione di ben 33 ristoranti con menu ispirati al tema dell’olio d’oliva, accogliendo una grandissima affluenza e totalizzando più di 50mila coperti.

L’edizione 2025 promette di superare questi traguardi, con un’offerta che abbraccia culture diverse; ma sempre incentrata sull’eccellenza gastronomica.

"Il Baccanale rappresenta una delle tradizioni più radicate e identitarie della nostra città – commenta il sindaco Marco Panieri –. Una manifestazione che, da oltre trent’anni, valorizza le eccellenze locali, il cibo e la cultura gastronomica, promuovendo al contempo occasioni di incontro, dialogo e scoperta. Sta vivendo una nuova stagione di sviluppo: cresce nei numeri, si rinnova nei contenuti, ma rimane fedele alla sua anima e al suo territorio, fatto di sapori, storie e relazioni. Oggi guarda sempre più al Made in Italy e al confronto internazionale, rafforzando il legame tra Imola e il mondo".