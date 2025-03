Il Barbiere di Siviglia diventa un fumetto

‘Il Barbiere a Fumetti’ fa tappa a Castel Guelfo. Un modo davvero originale per scoprire il celebre componimento lirico de ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini raccontato attraverso i disegni Manga di Tsukishiro Yuko con colorazione digitale e lettering di Michele Cerone. Appuntamento con ingresso gratuito il 14 marzo, alle ore 20, alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in piazza XX settembre. In scena dieci musicisti dell’orchestra del Teatro del Baraccano di Bologna e una serie di video proiezioni animate. Una bella opportunità per scoprire il legame tra Rossini e Castel Guelfo. Grande amico della famiglia Malvezzi, l’artista varcò più volte le soglie dell’antico borgo e con ogni probabilità suonò pure nel teatrino ( non più esistente) di Palazzo Malvezzi Hercolani. Lo spettacolo rientra nei progetti immateriali del Teatro della Compagnia con gestione e organizzazione a carico della Pro Loco.