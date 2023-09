Il basket dall’Nba a Bologna. In mostra gli scatti di Marchi

Inaugurata a Bologna la mostra fotografica ‘Basket beyond borders: dall’Nba a Bologna’, con gli scatti dell’imolese Matteo Marchi. Allestito lungo il corridoio di Palazzo Poggi (via Zamboni, 33), il percorso espositivo ritrae tra gli altri Kobe Bryant, Marco Belinelli, Lebron James e Milos Teodosic.

Gli scatti di Marchi, che ha girato il mondo come fotografo Nba e Fiba, accompagneranno fino al 18 ottobre i visitatori in un viaggio fatto di tensione, sforzo, passione, fatica e perfezione del gesto.

All’inaugurazione di mercoledì mattina, dopo i saluti del rettore Giovanni Molari, Marchi ha raccontato a un pubblico appassionato e curioso i risvolti della sua carriera partita da Imola e approdata, dopo molti sacrifici, a New York dove è stato fotografo ufficiale dei Knicks. Il professor Francesco Maria Spampinato (esperto di storia dell’arte contemporanea e di studi visuali) e il giornalista Daniele Labanti (Corriere della Sera), hanno affiancato il fotografo alla scoperta delle emozioni dietro ad ogni scatto e degli eventi che lo hanno portato alla Virtus, alle Olimpiadi di basket di Londra nel 2012, a quelle di Tokyo e all’Nba. Le foto di Marchi, oltre ad essere esposte in un importante luogo di passaggio dell’Università, sono in vendita e il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Ant che da 45 anni sostiene chi ha bisogno di cure, grazie alle donazioni e alle opere di volontariato. "Sono molto orgoglioso di vedere le mie foto esposte in uno dei palazzi storici dell’Università di Bologna e sapere che chiunque di passaggio, tra questi corridoi, potrà ammirare il frutto del mio lavoro", commenta Marchi.