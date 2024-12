Il benessere scolastico. Tutti i segreti del gioco

Nell’avviarsi alla conclusione, la sesta edizione della Settimana del Benessere Scolastico, dedicata al tema del gioco, promossa da tutte le scuole castellane, dai nidi alle secondarie di primo grado e dall’Assessorato alla Scuola del Comune di Castel San Pietro Terme propone domani e venerdì 6 due incontri aperti al pubblico al Cassero Teatro Comunale. Domani, dalle 17 alle 19 educatori, insegnanti e famiglie sono invitati a “I segreti del gioco”, conferenza dialogata e suonata condotta dal pedagogista ludico Antonio Di Pietro e dalla musicista Giulia Sadun, che propone riflessioni, aspetti storici, narrazioni attorno al gioco dalla prima infanzia in poi. "E’ risaputo – spiega Di Pietro – che i bambini giocano per il gusto di giocare, che non giocano per imparare, ma in qualche modo sanno che imparano perché giocano. La “giocosità” è un dispositivo motivazionale che i bambini ricercano continuamente in autonomia, è una spinta che porta a tentare e un po’ a provocare l’imprevisto, ad accogliere l’inaspettato, a ricercare le novità, a saperne di più. Cercare di carpire i “segreti del gioco” permette a noi adulti di agire con un atteggiamento ludico, leggero e profondo in dialogo con i bambini. Durante l’incontro ci saranno interventi di Giulia Sadun (nella foto), chitarra e voce, come accompagnamento a letture, cantando canzoni inerenti alle tematiche e in alcuni momenti suonerò percussioni insieme a lei". Antonio Di Pietro, pedagogista ludico, collabora con l’Università di Firenze e svolge formazione esperienziale, incontri con genitori e affiancamenti a progetti educativi e didattici. Autore di diverse pubblicazioni sul gioco, il giocare e la didattica ludica. Giulia Sadun è facilitatrice linguistica e musicista della Compagnia di musica popolare “Adanzé”.

Venerdì alle 20,30 appuntamento infine con “Quando il gioco diventa pericoloso?”. Nell’occasione il palcoscenico del Cassero ospiterà l’incontro di restituzione dei progetti realizzati nelle scuole con Officina Immaginata, con intervento di Domenico Lavigna, capitano della Compagnia dei Carabinieri di Imola. Conclusioni della dottoressa Gaia Grassi, psicologa e psicoterapeuta. La serata è aperta a tutti, con la partecipazione delle classi.