Il benessere servito a tavola. Ecco ‘Ginko Longevity restaurant’

Palazzo di Varignana in tavola serve il pokerissimo. Ai quattro ristoranti già presenti all’interno e nelle adiacenze del Palazzo, infatti, se ne aggiunge ora uno nuovo, presentato come il Ginkgo Longevity Restaurant, ovvero un ristorante pensato per offrire nuove esperienze benessere che partono dalla tavola non solo per coloro che partecipano agli Health & Wellness Retreats ma anche ai clienti del resort o ad esterni. Al centro del Ginkgo ci sarà il Mindful Lunch, un pranzo guidato condotto dalla dottoressa Annamaria Acquaviva, ideatrice del menù assieme allo chef Marco Leandri, per scoprire un nuovo approccio al cibo e le strategie più efficaci per raggiungere il massimo potenziale psicofisico anche a tavola. Per il resort delle colline varignanesi si tratta di "un concept unico e innovativo che si basa su una cucina potenziativa al servizio del benessere con l’obiettivo di unire gusto, qualità delle materie prime, attenzione alla sostenibilità e piacere del bello". La proposta gastronomica del nuovo ristorante si ispira alla dieta mediterranea e si distingue "per un controllo dell’impatto glicemico, un bilanciamento dei macronutrienti un effetto antinfiammatorio e un’integrazione di sostanze fitochimiche antiossidanti".

Tra le proposte, in un menù che comprende antipasti, primi, secondi e dolci, la "Composizione di frutti di bosco, petali di finocchio croccante e fiori di stagione al profumo dell’olio Evo Blend Blu Palazzo di Varignana", l’ "Assoluto di fiore di zucca con vellutata di piselli all’olio EVO Blend Verde Palazzo di Varignana" e il "Mignon di mandorle e lavanda al profumo di limone su coulis di frutti di bosco" per proseguire in dolcezza, mentre ad aprire i pasti saranno le "Acque della Longevità" e a chiuderlo l’ "Infuso purificante, rilassante, digestivo". Tutti i piatti avranno come filo conduttore il premiatissimo olio extra vergine di Palazzo di Varignana e i tanti prodotti dell’azienda agricola del resort. "Da 20 anni mi occupo di nutrizione e da sempre sono stata convinta di come questa giochi un ruolo cruciale per la salute e il benessere della persona", dice Annamaria Acquaviva.

Claudio Bolognesi