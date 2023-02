‘Il Berretto a sonagli’ accende lo Stignani

Prosegue all’insegna della qualità la stagione di Prosa 20222023 del teatro comunale Ebe Stignani. Da mercoledì 8 a domenica 12 febbraio in scena ‘Il berretto a sonagli’ di Luigi Pirandello, con Gabriele Lavia, Federica Di Martino, Francesco Bonomo, Matilde Piana, Maribella Piana, Mario Pietramala, Giovanna Guida e Beatrice Ceccherini. Regia Gabriele Lavia. Durata 2 ore e 15 minuti.

La prevendita dei biglietti al botteghino di via Verdi partirà domani pomeriggio dalle 16 alle 19, proseguirà martedì 7 febbraio dalle 10 alle 12 e poi resterà attiva nei giorni degli spettacolo. Tagliandi disponibili anche online, dalle 19.30 di domani, su Vivaticket.

Il testo di Pirandello racconta la storia della signora Beatrice Fiorica che, gelosa e insoddisfatta, vuole denunciare il tradimento del marito, il cavalier Fiorica, con la moglie del suo scrivano Ciampa. Quest’ultimo, anziano e a conoscenza dei fatti, tollera la situazione purché venga salvata la sua faccia, ovvero la sua rispettabilità. Ciampa cerca di evitare la denuncia tentando di persuadere la signora Beatrice a girare la corda ‘seria’, quella che fa ragionare ed evita i disastri. Beatrice, tuttavia, non vuol tacere sul tradimento del marito e fa scoppiare lo scandalo…

"Il Berretto a sonagli è una tragedia della mente, mostrata attraverso la maschera della farsa – è il pensiero del regista Gabriele Lavia –. Pirandello mette sulla scena un uomo vecchio, un invisibile senza importanza, schiacciato nella morsa della vita e, poiché è un ‘niente di uomo’, è trattato come se fosse niente".

Come sempre in Pirandello, moltissimi sono gli spunti di riflessione e gli interrogativi che il pubblico non può fare a meno di porsi: il sé e l’altro-da-sé, l’essere per gli altri che prende il sopravvento rispetto all’essere per sé stessi, poiché il nostro essere-con-gli-altri è ineludibile. È possibile difendere il proprio ego dal mondo? Oppure non ci è dato di uscire dal mondo e dalla costruzione di sé in ragione dell’altro? Queste e molte altre sono le domande a cui lo spettatore vorrà cercare risposta.