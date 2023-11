Il bilancio comunale . FdI e Lega all’attacco : "Troppi aumenti, la giunta ci ripensi"

È già rovente il dibattito politico attorno al bilancio di previsione 2024 del Municipio. I contenuti della manovra, illustrati lunedì sera dalla Giunta in Consiglio comunale alle forze politiche di maggioranza e opposizione, provocano infatti le ire del centrodestra. Nel mirino di Lega e Fratelli d’Italia finiscono, in particolare, l’adeguamento Istat per le tariffe dei servizi e le incertezza legate al passaggio alla tariffa corrispettiva puntuale sui rifiuti. "Come al solito, si sono presentati in Aula dicendo che è un bilancio che non aumenta la pressione fiscale (stesso teatrino dell’anno scorso), per essere poi immediatamente smentiti su mense e trasporti e in generale su tutti i servizi e canoni con aumenti previsti sui 5-6% per l’adeguamento indice Istat – ricostruisce il leghista Simone Carapia puntando il dito contro l’operato del sindaco Marco Panieri e dei suoi assessori –. E poi aggiungiamo la rivoluzione Tari, con l’introduzione della tariffa corrispettiva puntuale che è un incognita, nonostante le rassicurazioni del Comune che giura che i costi non aumenteranno. Quando ci sono di mezzo Giunta, Atersir ed Hera c’è poco da stare sereni".

Ora la partita si giocherà sul tavolo attorno al quale siederanno anche i sindacati. "Mi auguro anche che dopo la presa di posizione dell’anno scorso sul bilancio, che ha fatto ridurre l’aumento Istat su alcuni servizi dal 11,3 al 7,3%, ci sia una trattativa anche per ridurre il 5-6 % che si paventa quest’anno – è l’auspicio dell’esponente di opposizione –. I margini ci sono, e mi fa specie che a oggi i sindacati siano stati silenti e distratti. Forse erano impegnati in manifestazioni o a firmare patti al Circondario, e non hanno visto che anche quest’anno i ‘furbetti del quartierino’ di piazza Matteotti hanno colpito ancora raccontando ai cittadini un altro film, il loro".

Pioggia di critiche anche da Fratelli d’Italia. "I margini per calmierare l’aumento Istat ci sono e si devono attuare – esortano Nicolas Vacchi, Maria Teresa Merli e Serena Bugani –. La giunta ci ripensi. Ci sono vari servizi e canoni che aumentano, somme che usciranno dalle tasche dei cittadini imolesi vessati dagli aumenti importanti come quelli sulle mense e sui trasporti scolastici". Quanto al nuovo corso in materia di rifiuti, anche i meloniani fanno sapere di nutrire "molti dubbi nonostante le rassicurazioni" della Giunta. "Guardiamo con grande scetticismo ad una manovra finanziaria che è del tutto scollata dai reali bisogni della comunità – concludono da FdI –. E quindi proporremmo come al solito un gran numero di emendamenti al bilancio e ai documenti finanziari collegati".

Enrico Agnessi