Il bilancio comunale . Intesa giunta-sindacati. Fondo da 350mila euro per le famiglie in crisi

È un fondo da 350mila euro per i bisogni sociali e delle famiglie la principale novità, contenuta nel bilancio di previsione 2024 del Comune, che emerge dall’accordo firmato ieri tra Giunta e sindacati.

Confermato anche il rinvio (ma era ampiamente previsto) dell’adeguamento Istat per i servizi di mensa e trasporto scolastico (si parlava di un +5%) fino a dopo l’approvazione della finanziaria.

"È un ottimo accordo che accompagna la crescita e consolida i servizi alla persona e alle famiglie", commentano in una nota congiunta il sindaco Marco Panieri e Cgil - Cisl - Uil territoriali, Spi Cgil – Fnp Cisl – Uilp Uil.

"Prosegue il cammino intrapreso lo scorso anno e continuiamo a traguardare una visione di lungo periodo – sottolineano ancora il primo cittadino e i sindacati –. Crediamo fortemente nella concertazione, che per noi è un valore condiviso. Per prima cosa abbiamo pensato a salvaguardare le fasce più deboli della popolazione. Dopo la crisi pandemica e dopo i rincari energetici degli anni passati, ci troviamo ad affrontare nuove emergenze economiche e sociali, legate anche all’alluvione del maggio scorso".

Nel dettaglio, l’intesa prevede di ricavare dall’avanzo di amministrazione, che sarà accertato entro la fine di aprile, un fondo di 350mila euro dedicato appunto al sociale (scuola, politiche per le famiglie e per la casa contrasto all’inflazione e ai rincari energetici), nonché "alle carenze che via via emergeranno durante tutto l’anno".

Le tariffe dei servizi di mensa e trasporto resteranno invariate per tutto l’anno scolastico in corso.

Attualmente, nel bilancio comunale l’aggiornamento Istat è previsto solo da settembre 2024.

"La sua applicazione – sottolineano però Giunta e sindacati – dovrà essere in ogni caso preventivamente discussa e concordata tra le parti in un prossimo confronto, da tenersi nei primi mesi del 2024, alla luce degli effetti e delle ricadute della legge finanziaria di prossima approvazione".

Per il resto, l’accordo contiene solo una lunga lista di conferme. Del resto, la precedente d’intesa era stata siglata a marzo di quest’anno.

E dunque, confermato l’innalzamento delle soglie agevolative da 15mila a 17mila Isee per i servizi di refezione e trasporto scolastico, avviato lo scorso settembre, così aumentando il numero degli agevolati fino al 45% delle famiglie.

Anche per il 2024 si consolidano le risorse in favore dell’inclusione scolastica per gli alunni disabili, che ad oggi sono oltre 390 (erano 350 alla firma dell’accordo di marzo).

Per la prima volta, a partire dal 2024, il tetto delle risorse destinate all’inclusione e alla valorizzazione delle diverse abilità supererà i tre milioni di euro per gli alunni dal nido alle superiori.

Venendo al Welfare, confermate nel Bilancio 2024 le risorse destinate ai servizi rivolti ad anziani e disabili non autosufficienti, erogati dall’Asp (3,9 milioni di euro) e dal Circondario (circa 650mila euro), per garantire la qualità dei servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari accreditati.

Per quanto riguarda infine le politiche abitative, il sindaco Marco Panieri e i sindacati confermano l’impegno assunto per "studiare la fattibilità del ‘Patto per la casa’", secondo quanto previsto dall’accordo quadro firmato a livello di Circondario.

E ancora, le parti condividono di "sostenere con risorse comunali una decina di ripristini di immobili Erp, in attesa che arrivino a conclusione i primi cantieri risultanti dagli investimenti del Pnrr, per un totale di 11,6 milioni di euro. In questa ottica, il Comune ha deciso di investire ulteriori 260mila euro nel ripristino degli alloggi Erp che potrebbero essere pronti per il 2024, "così da iniziare a soddisfare i bisogni che risultano dalla graduatoria approvata a luglio".

