Il bilancio comunale La sindaca ai cittadini: "Non ci sono aumenti, ma opere con il Pnrr"

Quattro assemblee pubbliche sul territorio per presentare il bilancio di previsione finanziaria 2023. Così il municipio di Casalfiumanese, guidato dalla sindaca Beatrice Poli, dà il via al percorso di rendicontazione alla cittadinanza prima dell’approvazione del documento in consiglio comunale. Si parte questa sera, alle 20, dalla sala civica di San Martino in Pedriolo per poi virare verso la Valsellustra nella serata di domani. Sassoleone, la mattina del 4 marzo, ed il capoluogo alle 20 del 6 marzo nella sala del consiglio comunale a completamento degli incontri. "In linea di principio non c’è alcun tipo di aumento tariffario ad esclusione di qualche adeguamento Istat che non coinvolgerà, però, il comparto dei servizi educativi come mensa, pre-scuola e doposcuola. Abbiamo introdotto anche il bonus bollette – svela la prima cittadina -. Un bilancio prudente che, in termini di spese relative alle utenze, ricalca quello del 2022 in attesa di prendere atto di quello che sarà l’impatto del consuntivo".

Nello scritto trovano posto i grandi investimenti vincolati, in larga parte, ai fondi Pnrr. Dal nuovo polo dell’infanzia 0-6 nei pressi di via Pineta alle opere di messa in sicurezza e manutenzione della scuola Collodi, del cimitero della frazione di Sassoleone e del recupero delle vie Croara e Casette. Ma anche la riqualificazione dell’immobile di via Canove a Sassoleone per la creazione di cinque alloggi di accoglienza finalizzati al reinserimento e all’autonomia. Senza dimenticare gli interventi di sistemazione idrogeologica in via Gesso, il restyling dell’immobile Erp al civico 17 di via Viara e della rete di illuminazione pubblica oltre alla miglioria dei servizi digitali dell’amministrazione. "Da sottolineare la donazione di 65mila euro ricevuta dalla locale bocciofila che, sommata al finanziamento Pnrr intercettato, eleva a 115mila euro l’importo da destinare alla trasformazione dei locali del bocciodromo in una sala polivalente per la comunità – continua la Poli -. Confermate, ma in molti casi anche ritoccate al rialzo, le spese correnti per il settore sociale come il contributo per l’affitto (quasi 14mila euro, ndr) ed i fondi per handicap che superano quota 80mila". Ma non è tutto. "Allo studio il possibile passaggio alla tariffa puntuale Tari, per il servizio di raccolta dei rifiuti, a partire dal 2024 – sottolinea l’amministratrice -. Via libera alla riorganizzazione dei magazzini comunali, al progetto per realizzare una pista da ciclocross con piccolo polo museale e all’analisi per valutare l’installazione di nuovi impianti di video sorveglianza". Con una visione lungimirante.

"Dall’ampio piano asfaltature alla nuova vocazione dei centri giovanili per favorire l’aggregazione dei nostri ragazzi – conclude la Poli -. Al vaglio anche l’idea di un mercatino settimanale nel capoluogo per alimentare tradizioni e tipicità. Il bilancio dovrà convivere, però, con le reali difficoltà del contesto storico ed i limiti operativi e gestionali fisiologici nei piccoli comuni".