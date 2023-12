Il bilancio comunale . Nidi, mense e bus: rincari congelati . Sindacati verso l’ok

Forti investimenti sul sociale, più attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e – soprattutto – rincari su nidi, mense e trasporti scolastici congelati in quanto destinati a diventare oggetto di apposito accordo nei prossimi mesi. È su queste basi che si va verso l’accordo tra sindacati e Comune sul bilancio 2024 dell’ente di piazza Matteotti.

Dopo un paio di incontri andati in scena nei giorni scorsi, la Giunta è intenzionata ad arrivare alla firma di un verbale di intesa con Cgil, Cisl e Uil la prossima settimana, in modo da poter poi tornare in Consiglio comunale per l’approvazione del documento di previsione (prima di Natale) forte del sostanziale appoggio dei sindacati.

Dal 1° gennaio scatteranno come previsto gli adeguamenti Istat (si parla di un +5%) su canoni di occupazione suolo pubblico e nella pubblicità. I ritocchi su sport e scuola, che dopo la mazzata di quest’anno sarebbero dovuti entrate in vigore a settembre 2024, verranno invece preventivamente discussi e concordati con Cgil, Cisl e Uil.

Per il resto, nell’accordo che sarà firmato la prossima settimana le parti confermeranno di ritenere prioritaria la salvaguardia delle fasce più deboli della popolazione. Prevista la costituzione di uno specifico fondo, ancora da quantificare, dedicato alle politiche per la casa e al sostegno alla disabilità. Per quanto riguarda le politiche sociali, dovranno essere garantite la qualità dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari accreditati, a favore di anziani e disabili non autosufficienti.

Grande attenzione sarà destinata al proseguimento del recupero del patrimonio immobiliare di Edilizia residenziale pubblica, in attesa che arrivino a conclusione i primi cantieri risultanti dagli investimenti del Pnrr. L’obiettivo è infatti quello di soddisfare i bisogni che risultano dalla graduatoria Erp approvata lo scorso mese di luglio, mantenendo l’attenzione sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Probabile conferma anche il fondo per calmierare la spesa dei cittadini per il teleriscaldamento.

Tornando invece al tema scuola, confermato che anche le tariffe per il nido resteranno invariato per l’intero anno educativo 20232024 (come per mense e trasporti), destano impressione i numeri fortemente in crescita degli alunni disabili negli istituti di ogni ordine e grado. Come spiegato nei giorni scorsi in commissione dal vicesindaco Fabrizio Castellari, che in Giunta ha sia la delega al Bilancio che quella alla Scuola, siamo ormai a quota 390 (contro i 350 di inizio anno). Su queste basi, la spesa per l’inclusione di questi studenti passerà dai 2,7 milioni del 2022-23 ai 3,1 milioni del 2023-24. Per questo motivo, Comune e sindacati chiederanno allo Stato un maggiore sostegno alle amministrazioni locali in tal senso.

Infine, il tema lavoro. Cgil, Cisl e Uil chiederanno più impegno alla Giunta anche su questo versante. Ma dal momento che creare occupazione utilizzando le leve locali risulta quantomai complicato per i Comuni di ogni colore politico, si proverà innanzitutto a promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro a partire da un ciclo di iniziative nelle scuole medie e superiori del territorio con la partecipazione attiva delle organizzazioni sindacali.