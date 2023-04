Il bilancio del Comune Meno multe sulle strade, entrate a 1,5 milioni Peggio anche del 2020

di Enrico Agnessi

Mai così poche negli ultimi anni. Le entrate garantite al bilancio del Comune dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada si fermano, nel 2022, appena sopra quota 1,5 milioni. È quanto emerge dal rendiconto dell’esercizio finanziario del Municipio, relativo appunto allo scorso anno, che pure è stato chiuso complessivamente con un avanzo libero di quasi cinque milioni.

Il documento, che approda questa mattina in commissione per essere esaminato nel dettaglio dalle forze politiche di maggioranza e opposizione in vista della successiva approvazione in Consiglio comunale, testimonia come a inizio 2022 la previsione di entrata fosse addirittura di 2,7 milioni (cifra in linea con quella del 2021). Già nel corso dell’anno, tuttavia, i tecnici del Municipio si erano accorti che le cose non stavano andando come avrebbero dovuto. Per questo motivo, la voce in entrata era stata prudenzialmente abbassata a 1,5 milioni.

Anche nel 2021 si era partiti con un’ipotesi iniziale di entrata pari a 2,7 milioni, salvo poi attestarsi a quota 2,3 milioni. Gli 1,5 milioni dello scorso anno rappresentano però un record negativo. È andata peggio (guardando la cosa con gli occhi del Comune, mentre di certo gli automobilisti non possono che essere contenti) nel 2020. Nell’anno dei lockdown e del coprifuoco più duro, infatti, dalla voce ‘Sanzioni per violazioni al codice della strada’ il Municipio aveva ottenuto ‘solo’ 1,6 milioni. Nel 2019, ultimo anno pre-pandemia e dunque paragonabile al 2022 per l’assenza di limitazioni alla circolazione, l’asticella si fermò invece a 1,9 milioni.

Automobilisti più attenti alla guida, postazioni velox e photored ormai conosciute a memoria dagli imolesi e non solo (forse anche per questo ne stanno arrivando delle nuove) o magari controlli meno serrati da parte della Polizia locale? Il dibattito sulle cause che hanno portato una minore entrata nelle casse del Comune (come detto senza ripercussioni sui conti dell’ente di piazza Matteotti) è aperto.

Va detto però che una buona parte di quanto il Municipio incassa dalle multe viene poi riversato, come previsto dalla legge, in interventi di miglioramento alla viabilità. Per questo motivo, tolta la parte destinata al cosiddetto ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’, oltre 700mila euro degli 1,5 milioni messi a bilancio per il 2022 sono già stati destinati a interventi di sostituzione e ammodernamento della segnaletica delle strade comunali, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni e ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza lungo le arterie cittadine.

Sarà così anche nel 2023 (è da poco stato approvato il nuovo bilancio comunale di previsione) quando però dal punto di vista contabile si cambierà strada. Da qualche mese c’è la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia locale, alla quale aderiscono nove Comuni del territorio su dieci (tutti tranne Castel San Pietro). In base a quell’intesa, approvata a fine 2022 dopo il rientro nel Corpo unico di Castel Guelfo e Mordano, sarà il Circondario (e non più le singole amministrazioni) titolare dei proventi dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada.

A dimostrazione di quanto ormai non si facciano più voli pindarici nemmeno in materia di multe basti pensare che, nel complesso, la previsione di entrata per il 2023 è di due milioni e 500mila euro per tutto il circondario. A questa cifra vanno però tolti gli 875mila euro del "Fondo crediti di dubbia esigibilità", per una previsione effettiva di entrata pari a un milione 625mila euro. Buona parte arriveranno da Imola e qualcosa da Medicina, mentre (vista la già citata assenza di Castel San Pietro) gli altri sette comuni date le loro dimensioni ridotte non riusciranno a garantire chissà quali entrate.