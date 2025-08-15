Il bilancio del sindaco Panieri: "Un lustro ad alta velocità. In futuro più partecipazione. Gp ok anche ad anni alterni"

Agnessi

La promessa di puntare di più, in futuro, su quella partecipazione mancata durante un primo mandato nel quale "è stato fatto tutto ad alta velocità". Una stoccata all’opposizione ("Spiace che spostino tutto sul piano politico anziché sui bisogni della città"), l’impegno ad accelerare su opere pubbliche particolarmente attese, per quanto non finanziate direttamente dal Comune, come la camera mortuaria all’ospedale nuovo e la caserma dei pompieri in via Bel Poggio. Infine, una difesa dell’operato della Giunta su un centro storico in crisi, ma per il quale "stiamo facendo molto". Arrivato ormai ai titoli di coda dei suoi cinque anni da primo cittadino, il sindaco Marco Panieri nel corso della consueta intervista di Ferragosto con il Carlino guarda già a una campagna elettorale che lo vedrà ricandidato. "Spero che sarà basata sul confronto – avverte –. Da parte mia, cercherò di dare risposte a tutti; anche quando sono negative".

Sindaco Panieri, a settembre termineranno formalmente i suoi cinque anni di mandato, in attesa del voto di primavera per le amministrative. Tornasse indietro, cosa farebbe in modo diverso?

"È ovvio che in un mandato intenso come questo, dove si è voluto dare un segnale di ripartenza forte sugli investimenti, tutto è stato fatto ad alta velocità. E sono stati sacrificati alcuni elementi, come la partecipazione. Per chi amministra, l’idea di città che si ha davanti è chiara; ma al cittadino va divulgata di più. Penso all’Osservanza: in quanti hanno davvero capito come si svilupperà il progetto? Lì non si parla solo di rigenerazione, ma di una ‘Casa delle competenze’ per il futuro".

A proposito di lavori pubblici, agosto è tradizionalmente tempo di cantieri. Alcuni, come quello per il rifacimento di via Selice, sono particolarmente impattanti per i cittadini...

"Nessuno avrebbe voluto chiudere la Selice per un intervento come quello in corso, ma se si vuole guardare al futuro bisogna avere una strategia di lungo periodo. Penso, per quanto riguarda la zona industriale, alla possibilità di attrarre nuovi investimenti. E poi alla Rocca sforzesca: ci siamo presi più tempo riqualificarla, includendo parti aggiuntive per fare tutto in una volta sola. Il problema è che spesso si dà una lettura sbagliata delle comunicazioni che si fanno".

In che senso?

"Si parla tanto degli investimenti in Autodromo, che sono i più evidenti; ma ce ne sono anche molti altri per la città. Entro fine anno sbloccheremo la pratica per la nuova camera mortuaria, dopo la fine della parte progettuale, con l’affidamento dei lavori. E poi procederemo anche con la caserma dei pompieri e il nuovo ponte della Tosa, per il quale aspettiamo il via libera dalla Città metropolitana in modo da poter aprire la gara e affidare il cantiere".

Si è tornati a parlare anche di un altro ponte, quello verso Faenza, atteso da decenni. È stato da poco affidato il nuovo studio di fattibilità per le alternative progettuali. L’opposizione sente puzza di mossa da campagna elettorale...

"Non è così. E mi dispiace che spostino tutto su un piano politico, anziché pensare a quello di cui la città ha bisogno. Quello del nuovo ponte è un tema fondamentale. Dopo l’alluvione abbiamo dovuto aspettare per capire il punto di caduta per un nuovo studio idraulico. Non c’è però solo il ponte: l’attraversamento Est-Ovest della città è un tema che va affrontando snellendo anche alcune strade".

Sì, ma le risorse a bilancio non ci sono. Dove troverete i soldi?

"Un dialogo informale con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è già partito. E abbiamo segnalato il piano anche alla Regione. Tutto ci chiedono però di avere a disposizione uno studio ed elementi ulteriori per approfondire il discorso e inserire l’opera in una programmazione più ampia".

Capitolo centro storico: nell’intervista di Ferragosto 2024 annunciava il nuovo piano sosta arrivato nei mesi scorsi. La situazione, un anno dopo, resta difficile...

"Credo che siamo andati avanti in molte cose, oltre ai parcheggi, tra investimenti e decoro urbano. Sono stati molti i contributi fondo perduto. Il nuovo hub porterà un’ulteriore riqualificazione del centro. Stiamo completando il tema dei locali di via XX Settembre con il Demanio. E il prossimo obiettivo è quello di riaprire l’ex bar Colonne. Siamo pronti a riportare nuovi uffici sotto l’Orologio e a spostare il Centro per l’impiego in piazza Gramsci".

Autodromo ed eventi. I numeri su arrivi e presenze, nel primo semestre di quest’anno, sono positivi. Non si rischia, con un 2026 senza Gp di F1, di tornare indietro?

"Gli ottimi risultati di primavera dimostrano l’esistenza di una strategia valida e di una grande attenzione alla destagionalizzazione. E non è ancora finita: in autunno arriveranno nuovi eventi, non legati ai motori, come Monsterland e Imola game and Comics…".

Aci ha fissato l’orizzonte per un eventuale ritorno del Cirus a Imola solo nel 2028, con l’Enzo e Dino Ferrari che resterebbe "prima riserva" nel 2026 e nel 2027...

"Continuare a fare investimenti è la condizione indispensabile per ospitare la F1 in futuro; ma quelli da soli non bastano. C’è il tema della logistica e degli alberghi. Comune, Con.Ami e Regione hanno messo a disposizione i loro fondi come base di partenza per lavorare. Quello che mancano oggi sono le certezze da parte del Governo".

L’idea è quella di una rotazione tra Gp storici, in particolare con Spa, che da contratto uscirà dal calendario per le edizioni 2028 e 2030.

"Ospitare la F1 un anno sì e uno no può essere una soluzione. Di posto in calendario non ce n’è tanto. E oggi, a fronte di tante richieste che arrivano da tutto il mondo, avere due Gp stabili in Italia è difficile".

Meglio consolarsi con la musica… Come sarà la nuova Music Park Arena annunciata in via Malsicura nel 2026?

"Sostenibile e snella dal punto di vista strutturale, senza costruzioni vere e proprie, ma con una collina naturale che sarà al centro dell’esperienza. La inaugureremo con Cesare Cremonini il 13 giugno. Poi puntiamo a organizzare anche un altro concerto, ma senza esagerare: vogliamo prima valutare bene l’impatto di questa nuova cosa".

Lei è il primo candidato in corsa per le Comunali del 2026. Che campagna elettorale si aspetta?

"Di confronto. Mi piacerebbe continuare a incontrare le persone e a guardare a una visione più ampia di città provando, con Pd e resto della maggioranza, a dare risposte a tutti; anche quando queste risposte sono negative. E poi partire dall’Osservanza, come fu nel 2020, assieme a colleghi sindaci e amministratori".