Il bilancio dell’Ausl Robot in ospedale, operati 71 pazienti I medici: "Un successo"

Bilancio positivo, a ormai quasi quattro mesi dal debutto in ospedale, per il sistema Da Vinci Xi, la piattaforma robotica più evoluta e diffusa nel mondo. Dal 9 gennaio a oggi al Santa Maria della Scaletta sono stati trattati 71 casi complessivi. Trentasei gli interventi in Chirurgia generale (prevalentemente emicolectomiachirurgia del retto); 12 in Urologia (prevalentemente prostatectomianefrostomia); 9 in Ginecologia: (prevalentemente isterectomia); 14 Urologia Sant’Orsola (prevalentemente prostatectomia).

Nel frattempo, procede l’iter burocratico di acquisizione con noleggio operativo triennale finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Giovedì scorso si è proceduto alla stipula dell’atto notarile di accettazione della donazione. Una buona occasione, dunque, per tracciare un bilancio dopo i primi mesi di attività.

Il sistema Da Vinci Xi è utilizzato in casa Ausl dalle seguenti unità operative: dal 9 gennaio Chirurgia Generale (diretta da Michele Masetti); dal 25 gennaio Urologia (diretta da Emilio Emili); dal 17 marzo Ginecologia e Ostetricia (diretta da Stefano Tamburro). Inoltre dal 16 febbraio è stata attivata la collaborazione con l’Irccs Azienda ospedaliero universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola Malpighi per l’attività di chirurgia robotica urologica.

Sono stati trattati con tecnica robotica, in oltre il 90% casi, pazienti affetti da patologie oncologiche. Sono molto importanti anche i dati riguardanti la riduzione della degenza media dei ricoveri: ad esempio in Chirurgia Generale la degenza media dei ricoveri di pazienti trattati con interventi sul colon retto si è ridotta del 60%, passando da 13 a cinque giorni.

In questa prima fase di avvio è stato dedicato un importante impegno nell’attività di formazione del personale: 15 infermieri del blocco operatorio, tutti i medici dell’equipe di Anestesia e rianimazione quattro chirurghi (due di Chirurgia Generale e due di Urologia) che hanno completato il percorso di training certificato. Mentre per Ginecologia e ostetricia è stato avviato dall’1 aprile il percorso formativo per due medici dell’equipe.