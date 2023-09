Il bilancio di Panieri: "Siamo tornati a correre"

Un occhio ai tre anni già trascorsi dalle ultime amministrative (si andò alle urne il 20 e 21 settembre 2020); un altro ai due ancora davanti prima della prossima tornata elettorale. Il sindaco Marco Panieri è intervenuto ieri pomeriggio in Consiglio comunale per la consueta verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche di mandato. E ha incassato, come da copione, il sostegno della maggioranza e una pioggia di critiche dall’opposizione.

"La città ha ripreso a correre dal punto di vista culturale, sociale e ambientale – ha rivendicato in Aula il primo cittadino –. Nei prossimi due anni, auspichiamo di poter completare i progetti in essere e realizzare nuovi investimenti".

Nelle parole del sindaco Panieri, contestate dall’opposizione, il mandato dell’attuale Giunta "si sta caratterizzando per il tema degli investimenti con un rilancio delle opere pubbliche e del decoro della città. Un percorso difficile e lungo – ha proseguito il primo cittadino – che richiede progettazione e capacità di incastro con il tema delle risorse del Pnrr".

In questa ottica, il sindaco Panieri cita la riqualificazione della Rocca sforzesca, il rilancio dell’Osservanza e la costruzione dei due sottopassi ciclopedonali Pontesanto e N8. Nella lista del primo cittadino, anche gli interventi su illuminazione pubblica, immobili Erp e più in generale sul versante sicurezza.

Nella seduta in cui il vicesindaco Fabrizio Castellari ha illustrato anche l’aggiornamento del Documento unico di programmazione varato dalla Giunta, nessuna apertura però da parte dell’opposizione. In riferimento all’annunciato progetto di ampliamento degli impianti sportivi del centro sociale La Tozzona, il civico Renato Dalpozzo (lista Cappello) ha invitato la Giunta a "tutelare le alberature" di una zona in cui "non c’è necessità di altre strutture". Ezio Roi (M5S) ha invece bollato il Documento unico di programmazione come "libro dei sogni", tornando poi a contestare la gestione dell’Autodromo.

Dure critiche anche da Maria Teresa Merli (Fratelli d’Italia), che ha auspicato un cambio di passo in materia di sicurezza e lotta ai vandalismi. "Non saranno né le lampadine né le telecamere a risolvere la situazione – avverte l’esponente di opposizione –. Ormai la gente si sente abbandonata dalle istituzioni".

In casa Lega, tocca a Simone Carapia contestare le "dichiarazioni di chi vuole connotare questa parte di mandato con la ripresa degli investimenti. Un settore importante come quello delle infrastrutture – conclude Carapia – è fermo. E questi tre anni sono stati davvero poca cosa".