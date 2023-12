Il bilancio di previsione: "Investiamo nel sociale"

"In un contesto di profonda incertezza internazionale, a causa delle tensioni geopolitiche internazionali – spiega il vicesindaco Andrea Bondi -, restano fermi i cardini del bilancio: non aumentare le tariffe dei servizi a domanda individuale di tipo sociale, confermare tutte le risorse sui settori imprescindibili di scuola e welfare, con particolare attenzione alle categorie più fragili, e continuare a investire sulle opere pubbliche". Presentato in consiglio comunale il Bilancio di previsione 2024-2026

"Questo bilancio ha un forte valore politico – aggiunge il sindaco Fausto Tinti –. È evidente che le nostre scelte non possono essere che prudenziali e confermative, pur mantenendo come obiettivo la serenità di tutta la comunità. Anche per questo abbiamo raggiunto un ottimo accordo con i sindacati. Un accordo con cui si raccomanda a chi verrà dopo di noi di mettere a disposizione risorse almeno pari a quelle del 2023 per il sostegno alle famiglie con redditi fino a 26 mila euro".

Il bilancio previsionale del 2024 ha una consistenza complessiva di 28,9 milioni di cui 16,5 per le spese correnti (nel 2023 erano 19,3 milioni). Le opere pubbliche in programma nel 2024 con un investimento totale di 7,5 milioni di euro sono le manutenzioni straordinarie delle scuole Pizzigotti, della viabilità comunale e del manto di copertura della scuola Sassatelli, la realizzazione dell’impianto di condizionamento del nido Girotondo, il completamento del campo di calcio a 5, e il ripristino, a seguito degli eventi alluvionali del 20232, delle frane nelle località

di Liano, Rio Freddo, via Montecerere, via Tanari (2 interventi) e il consolidamento statico delle pile del Ponte di via Fiagnano a San Martino.

Sono confermate le opere dell’accordo di programma San Carlo: rotatoria casello, rotonda Roma-Repubblica (approvato il progetto definitivoesecutivo); rotonda via Cartara-Stradelli Guelfi; pista ciclabile Stazione FF.SS.-Area San Carlo; avvio della progettazione rotatoria via San Giovanni-Stradelli Guelfi.

Come noto dal primo gennaio è previsto il passaggio da Tassa fissa sui rifiuti (Tari) a Tariffa puntuale. Rimangono fermi ImuAddizionale comunale e le tariffe dei servizi a domanda individuale. Vengono adeguate al tasso di inflazione programmata 2023, pari al 5,6% le tariffe per la sale comunali, fiere e mercati, ludoteca relativamente alla quota utilizzo per feste e compleanni; e, a partire dal 07062024 (anno sportivo 20242025), le tariffe degli impianti sportivi (palestre).

Alla disabilità scolastica sono destinati 870mila euro all’anno fino al 2026. Gli importi aranno mantenuti invariati "nonostante il taglio che sarà necessario apportare per i provvedimenti statali". A Scuola e Welfare sono destinati in tutto 5,5 milioni di euro, pari al 35,5% della spesa corrente, con un aumento di 90mila euro rispetto al 2023. Aumento di 34mila euro anche per i nidi.