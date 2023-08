Il bilancio semestrale Conti ok per la Bcc, ma il maltempo pesa "Sostegno al territorio"

Patrimonio rafforzato e 22,6 milioni di utile, quasi un terzo dei quali destinati al sostegno del territorio tra beneficenza, iniziative per i soci (36.352 in tutto), interventi creditizi a tassi agevolati e moratorie. Bilancio semestrale positivo per La Bcc ravennate, forlivese e imolese. Presentando i dati, il direttore generale Gianluca Ceroni, ha espresso "soddisfazione per il risultato", evidenziando però al tempo stesso la "sensibile riduzione", pari a un -25%, rispetto al 2022. Le motivazioni della flessione sono da ricercare soprattutto negli effetti dell’alluvione sull’economia del territorio. Basti pensare che dei 63 comuni in cui La Bcc è operativa, ben 60 sono stati dichiarati ‘alluvionati’ dal decreto ministeriale.

"In particolare, nel corso del primo semestre si è provveduto a importanti svalutazioni preventive dei crediti stimando gli effetti dei danni economici provocati – prosegue Ceroni –. A erogare oltre 400 prestiti a famiglie e imprese per circa 12,5 milioni di euro a tassi agevolati (in particolare il finanziamento a famiglie fino a 10 mila euro con pre-ammortamento di 18 mesi a tasso 0 per i soci e a 0,50% per i clienti) e più di 1.400 moratorie con allungamento della durata dei mutui fino a 12 mesi. A stanziare ulteriori due milioni di mutualità e beneficenza (oltre ai due milioni ‘ordinari’ che annualmente vengono erogati a sostegno del territorio) a mitigazione dei danni provocati dagli eventi climatici".

La Bcc ha comunque proseguito un ulteriore rafforzamento del patrimonio che ha superato i 500 milioni di euro, con un coefficiente di solidità patrimoniale (Total capital ratio) oltre il 22%, sostanzialmente doppio rispetto ai livelli minimi richiesti dalla vigilanza bancaria, ampliando ulteriormente la possibilità di concedere credito a sostegno del territorio. Infatti, La Bcc nel primo semestre 2023 ha concesso 3.608 mutui per complessivi 296 milioni di euro. Circa la metà dei mutui erogati è stato destinato alle famiglie per l’acquisto o la ristrutturazione della casa (1.359 mutui per oltre 163 milioni di euro). Ottima la qualità del credito, l’indice di rischiosità della Bcc ha raggiunto livelli considerati ottimali (0,74% crediti deteriorati netti impieghi; 0,14% le sofferenze nette).

"La Bcc ha garantito, accanto alla destinazione di due milioni di euro annualmente stanziati a favore di attività sociali, assistenziali e culturali per il territorio, anche un ulteriore plafond straordinario legato agli eventi calamitosi di due milioni di euro – ricorda il presidente Giuseppe Gambi –. Sono stati indirizzati alle famiglie più bisognose e fragili, attraverso le Caritas diocesane; alle imprese maggiormente colpite, contribuendo agli interventi promossi dalla Camere di Commercio di Ferrara e Ravenna e dalla Camera di Commercio della Romagna; a Comuni ed enti del territorio per interventi di ripristino a maggiore valenza sociale. Pur in un contesto eccezionale – conclude Gambi - non è mancata la nostra attenzione ai giovani, attraverso il bando annuale per le borse di studio e tirocinio per i laureati erogato tramite la Fondazione Dalle Fabbriche – Multifor Ets e la premiazione degli studenti diplomati con 100100."