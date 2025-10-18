Sos case popolari
Il blitz della Guardia di Finanza. Estetista abusiva nel garage Acer. Maxi-multa e materiali confiscati
18 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Era diventato un vero e proprio salone di bellezza: all’interno circa 2.400 strumenti da lavoro. La segnalazione alle Fiamme Gialle arrivata dalla Polizia Locale. La sanzione prevista arriva fino a 31.000 euro.

L’intervento della Guardia di Finanza di Imola in un garage della città dopo la segnalazione della Polizia locale

Un garage trasformato in salone di bellezza abusivo, completamente sconosciuto al fisco. È quanto hanno scoperto in città i finanzieri della compagnia di Imola, nell’ambito di un’indagine del comando provinciale delle Fiamme gialle di Bologna, partita da una segnalazione della polizia locale del Circondario. L’operazione ha portato al sequestro di circa 2.400 strumenti da lavoro e alla contestazione di numerose violazioni amministrative e fiscali.

L’estetista, di nazionalità italiana, esercitava l’attività all’interno di un garage concesso in locazione dall’Acer (Azienda casa Emilia-Romagna), adibito a studio professionale. Dopo la segnalazione, i militari hanno approfondito la vicenda incrociando le informazioni presenti nelle banche dati e svolgendo riscontri diretti sul territorio. L’accesso dei finanzieri, eseguito su autorizzazione della Procura di Bologna, ha permesso di recuperare documentazione extracontabile utile a ricostruire i ricavi non dichiarati, oltre a una grande quantità di materiale da lavoro — lime, spugne, smalti, dual form, french pad e altri prodotti — tutti privi di certificazioni sulla sicurezza e dunque sequestrati.

Le Fiamme gialle hanno inoltre rilevato una lunga serie di irregolarità: l’attività era svolta in assenza delle autorizzazioni previste, comprese la comunicazione di inizio attività, i certificati igienico-sanitari e i documenti relativi allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Le violazioni comportano sanzioni che vanno da 2.048 a 31.763 euro, a cui si aggiungeranno quelle di natura fiscale.

L’intervento, sottolinea la guardia di finanza, "testimonia l’impegno delle Fiamme gialle teso a proteggere il consumatore dall’acquisto di prodotti non conformi ai rigorosi standard di sicurezza imposti dalla normativa europea e nazionale, garantendo il mercato dagli effetti dannosi provocati dalla concorrenza sleale".

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi: "Fare segnalazioni paga e fare rete con le forze dell’ordine porta risultati. Una nostra segnalazione alla polizia locale, che a sua volta ha allertato la guardia di finanza, ha infatti permesso di intervenire su di un’attività abusiva messa in piedi in uno dei nostri garage".

Bertuzzi ha poi ringraziato gli operatori coinvolti, sottolineando la collaborazione tra enti e forze dell’ordine: "Ringrazio la polizia locale e la finanza per l’efficienza del loro operare. Restiamo in attesa dei verbali del sequestro di materiali e delle violazioni riscontrate nel garage del nostro inquilino per valutare quali provvedimenti prendere, a partire dalla risoluzione del contratto".

