Il Bologna Club diventa realtà: "A Castel del Rio già 100 iscritti"

Dalle parole ai fatti, in pochi mesi. Dopo gli annunci di quest’estate, durante la grande festa a tinte rossoblù organizzata in Piazza della Repubblica per celebrare la vittoria della Coppa Italia, il Bologna Club Castel del Rio è diventato realtà. E mercoledì 8 ottobre, con un primo evento al ristorante Gallo, farà tappa in vallata anche il direttore sportivo Marco Di Vaio: "Sono state settimane di lavoro sottotraccia per costituire il sodalizio e affiliarlo al Centro Bologna Clubs – svela Fabrizio Morara Pisani, presidente del neonato gruppo alidosiano e da sempre tifosissimo della squadra felsinea –. Da quando abbiamo dato il via alla fase di tesseramento (info a bolognaclub.casteldelrio@gmail.com) si sono già iscritte un centinaio di persone. Tifosi in arrivo da tutta la collina, da Imola e perfino da Ferrara e dalla vicina Toscana".

Una passione viscerale. A maggior ragione dopo i risultati degli ultimi anni che hanno visto il Bologna disputare le coppe europee, prima la Champions e ora l’Europa League, e alzare il trofeo nazionale nella storica notte del 14 maggio 2025 all’Olimpico di Roma: "Castel del Rio ha sempre avuto uno zoccolo duro di tifosi rossoblù nonostante la lontananza dal capoluogo e la vicinanza del confine fiorentino – continua Morara Pisani –. In passato, per tradizione, si usava celebrare in piazza insieme ai turisti i successi più importanti della compagine. Da queste parti è di casa anche l’ex calciatore Giancarlo Marocchi e altri, come Davide Bombardini e Michele Paramatti, sono passati dai tavoli del Gallo".

Oltre al presidente Morara Pisani compongono il direttivo del Bologna Club Castel del Rio i due vice Nicola Berti e Silvio Giovannardi, il segretario Alberto Sgubbi, il tesoriere Raffaella Zaniboni e i consiglieri Andrea Rossi (ex dg di Ausl Imola e ora alla guida dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, ndr), Alessandro Rossi, Alice Spada e Massimiliano Gurioli. Procedure costitutive condotte con l’ausilio del legale Barbara Maraia e di Elio Pedini del Cbc. Un nugolo di supporter presenti la scorsa primavera nella capitale, insieme al sindaco Alberto Baldazzi, per la finale di Coppa Italia con il celebre striscione ormai cult ‘Nessuno l’aveva Prevost’. Ora, però, gli sforzi sono tutti focalizzati nella gestione del club: "Ci piacerebbe diventare il collante tra i tifosi della zona e la società del Bologna – sottolinea –. Ma anche per andare al Dall’Ara e in trasferta. Per la partita di Europa League a Vigo dell’11 dicembre abbiamo già diversi biglietti a noi riservati".

Poi, tanti eventi in modo da annullare le distanze geografiche con il capoluogo e avere un pezzettino di Bologna, e del Bologna, all’ombra del Ponte degli Alidosi: "L’8 ottobre sarà ospite del Gallo il direttore sportivo Marco Di Vaio che ripercorrerà le tappe della sua straordinaria carriera da calciatore – annuncia in anteprima Morara Pisani –. Una cena con intervista condotta da Mattia Grandi e Andrea Persico. A novembre e a marzo 2026 pronte altre due belle sorprese. Senza dimenticare la festa estiva in piazza al termine del campionato che dovrà diventare un appuntamento fisso nel calendario del paese".