Il borgo dipinto diventa romantico Dozza accoglie gli innamorati

Dozza capitale dell’amore per una notte. Manca sempre meno all’appuntamento del 24 giugno quando, a partire dalle 20, il celebro borgo dei muri dipinti ospiterà l’8°edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia. Gli ingredienti sono tutti al posto giusto per accogliere le coppie di innamorati in arrivo da ogni angolo della regione: location suggestiva, attività ricettive vestite a tema con palloncini biodegradabili e candele, iniziative speciali e apertura straordinaria della Rocca. Si partirà alle 18 con la Passeggiata romantica tra i muri dipinti. Basterà camminare mano nella mano tra le pittoresche viuzze del borgo per trovare quei segnali d’amore in versi, confezionati da Serena Malavolti di Dozza, Maria Mancino di Imola, Andrea Marchesini di Solarolo, Luca Giuliani di Ravenna e Mirka Tabanelli di Lugo, che si trasformeranno in piccoli souvenir da portare a casa. Un indizio? Occhi ben aperti davanti ai murales più romantici.

Ma anche Due cuori e una…rocca! perché, fino alle 21, chi visiterà il castello (necessario il biglietto d’ingresso ordinario per l’accesso al percorso museale, ndr) potrà lasciare il proprio pensiero d’amore in cambio di un calice di vino offerto dalla Fondazione Dozza Città d’Arte. E per i più tecnologici ci sarà pure il selfie point con maxi cuore coreografico posizionato nei pressi di una delle tante panchine all’ingresso della fortezza. Spazio alle sorprese. Dall’animazione a tema per allietare la permanenza di innamorati e turisti al flash-mob Unplugged, lanciato dall’associazione nazionale de I Borghi più Belli d’Italia, in musica.

Già, perché il format prevede l’invito a musicisti e appassionati delle sette note a imbracciare il proprio strumento e raggiungere il borgo per esibirsi in un angolo, in una via o in una piazzetta. Una ghiotta opportunità per diventare la colonna sonora vivente di questa notte magica sotto le stelle del cielo dozzese. "È per noi un piacere aderire ancora una volta alla bella iniziativa e celebrare uno dei sentimenti portanti della nostra esistenza – commenta l’assessore Barbara Pezzi, titolare della delega agli eventi del municipio –. Un evento incastonato nella cornice scenica di paesi che hanno una vocazione naturale per l’intimità ed il romanticismo". E ancora: "Vogliamo regalare alle coppie un’atmosfera fiabesca – conclude la Pezzi – per trascorrere qualche ora spensierata in compagnia di chi ci sta accanto ogni giorno".