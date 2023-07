Il business dell’oro giallo Piana Miele sorride a un fatturato record

Il mondo del miele si inchina a Piana. L’apicoltura castellana continua a mietere successi sia in campo produttivo che economico, e manda in archivio un fatturato record per l’anno 2022, con un +11% che ha il sapore dolcissimo del trionfo. 24 milioni di euro. A tanto ammonta il dato finale dell’ultimo esercizio fiscale, figlio anche della capacità da parte dell’azienda castellana di puntare forte sull’innovazione, e in questo senso va menzionato lo Squeeze, pack voluto da Piana realizzato in polietilene PET riciclato al 50% che consente di versare il miele senza sprecarne una sola goccia riducendo anche e soprattutto significativamente l’impatto sull’ecosistema.

Tornando ai numeri, il bilancio di Apicoltura Piana evidenzia parametri positivi per i principali indicatori economici. L’Ebitda si attesta a 778 mila euro e l’utile netto a 431mila euro, anche se entrambi i valori hanno in parte risentito dei maggiori costi sostenuti per l’acquisizione del nuovo stabilimento produttivo. Va poi rilevato il miglioramento della posizione finanziaria netta che scende al 2,78%, nonostante Apicoltura Piana abbia sostenuto i propri fornitori di miele, in un periodo caratterizzato da diverse criticità, anticipando loro liquidità per oltre 1 milione di euro.

"Siamo orgogliosi di festeggiare i 120 anni di attività aziendale con un fatturato in crescita e l’obiettivo di proseguire questo percorso di sviluppo – ha commentato Massimo Mengoli, Amministratore Delegato di Apicoltura Piana –. Considerando il quadro generale, condizionato dalla carenza di materie prime e quindi da una contrazione delle marginalità, possiamo ritenerci soddisfatti dei buoni risultati ottenuti. Per il prossimo anno puntiamo a incrementare il trend di sviluppo, l’obiettivo è realizzare un’ulteriore crescita a valore di circa 6 punti percentuali e un consolidamento della redditività. Per centrare questi traguardi, continueremo a puntare sull’alta qualità dei nostri mieli che si unisce all’innovazione e alla sostenibilità ambientale".

E se come detto a far da volano ai numeri in crescita di Piana sono state (anche) le ottime performance dell’innovativa linea Squeeze, guardando all’obiettivo di ulteriore crescita futura dell’azienda nata a Castel San Pietro nel 1903, Piana ha annunciato di aver recentemente inserito in organico due nuove figure professionali.

Claudio Bolognesi