Il Cai di Imola in Toscana: "La sezione più presente"

La sezione di Imola del Club alpino italiano (Cai) è stata l’associazione più numerosa a partecipare alla prima edizione della "Festa della Montagna-Festa delle altevie e dello sport di montagna", a Pietramala di Firenzuola, lunedì e martedì.

L’evento, promosso dalla Proloco locale del territorio toscano con il patrocinio del Comune di Firenzuola e dell’Unione dei Comuni Montani del Mugello, ha trasformato il villaggio in un vero e proprio centro di cultura e attività legate alla montagna. Convegni, sport, trekking, concerti, presentazioni di libri e chi più ne ha più ne metta sono state le attività centrali della due giorni in terra toscana.

Lo stand imolese, che tra i presenti ha vantato il maggior numero di partecipanti, ha fatto sentire il suo contributo. I soci imolesi, da anni sul territorio per la manutenzione sentieristica, hanno fornito informazioni escursionistiche e ambientali. Inoltre, hanno allestito una parete di arrampicata nell’area sportiva, che ha permesso a grandi e piccoli di cimentarsi con il supporto degli istruttori. E ancora, è stata organizzata un’escursione che ha coinvolto oltre venti trekker.

"Sono onorato ed estremamente soddisfatto per la partecipazione a questa festa – ha dichiarato Ivano Cobalto, presidente della sezione imolese del Cai, presente sul territorio dal 1927 –. Valorizza un territorio fragile ma di grande attrattiva. È attraverso la promozione della conoscenza di questi luoghi che si possono porre le basi per una frequentazione consapevole e rispettosa e nel contempo tutelarli dalle minacce di sfruttamento industriale dei crinali. Penso di potere sbilanciarmi nel confermare che anche per le prossime edizioni saremo con piacere al fianco della pro-loco di Pietramala".

a. a.