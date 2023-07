Il Cai diventa osservatore di lupi

Il Club alpino italiano sezione di Imola ha siglato una convenzione con il Wolf apennine center, centro permanente per la gestione del lupo su scala interregionale istituito dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Tramite l’accordo, il Cai imolese si pone come obiettivi di fare parte della rete di portatori di interesse in modo da contribuire allo sviluppo delle migliori soluzioni per la gestione e la conservazione del lupo; contribuire al monitoraggio del lupo nella zona dell’imolese; essere un punto di riferimento. "Sono felice per l’attenzione che il consiglio direttivo della sezione di Imola ha riservato a questo argomento, dando parere positivo alla sottoscrizione della convenzione – dichiara il vice-presidente della sezione imolese del Club alpino italiano e referente regionale del gruppo Grandi carnivori del Cai, Ivano Cobalto –. Il nostro impegno, sempre animato dalla volontà di portare un contributo sociale fattivo, è volto a offrire alle amministrazioni del Circondario un supporto concreto, grazie alla collaborazione con i ‘lupologi’ del Wac, in caso di criticità che riguardino questa specie. Inoltre siamo favorevoli anche all’avvio di un dialogo costruttivo e privo di preconcetti con gli interessati, ad esempio le associazioni di categoria degli allevatori o il mondo venatorio".