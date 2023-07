Il Cai in montagna con il Sorriso, in dono attrezzature da trekking

Le porte della sezione di Imola del Club alpino italiano si aprono ai rappresentanti della cooperativa sociale ‘Il Sorriso’, comunità terapeutica residenziale per il recupero di soggetti affetti da dipendenze da sostanze stupefacenti e alcol.

Il Cai ha donato infatti alla comunità materiali tecnici (sacchi a pelo, zaini, scarponi, bastoncini, giacche impermeabili) utili allo sviluppo del progetto di ‘Montagnaterapia’ che, per il quarto anno consecutivo, l’associazione imolese promuove nell’ambito dei programmi terapeutici per il recupero dalle tossicodipendenze.

I materiali sono stati acquisiti grazie al fondamentale contributo offerto da Sfera (gestore di 20 farmacie comunali nei territori di Imola, Faenza, Budrio, Castelbolognese, Castel San Pietro, Medicina e Molinella) e al sostegno del Comune di Imola.

La consegna delle attrezzature è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del presidente del Consiglio d’amministrazione di Sfera, Roberto Rava, del sindaco Marco Panieri, di Micaela Ravagli, responsabile generale della comunità ‘Il Sorriso’, del presidente del Cai Imola, Paolo Mainetti, di operatori e ospiti della comunità e di soci del Cai Imola coinvolti nel progetto.

Attraverso la ‘Montagnaterapia’ il Club alpino Italiano promuove con passione mettendo in evidenza il proprio spirito di solidarietà sociale, si fissa un approccio originale nella terapia e riabilitazione, anche socio-educativa, per la prevenzione, cura e riabilitazione di individui portatori di differenti problematiche, patologie o disabilità, attraverso il lavoro sulle dinamiche di gruppo, nell’ambiente culturale e naturale della montagna.

"Credo fermamente, insieme ai nostri soci, in questo progetto che mira a favorire il recupero dalle dipendenze da sostanze attraverso le attività di escursionismo in montagna – commenta Mainetti –. E per noi è sempre emozionante vedere con quale entusiasmo gli ospiti della comunità partecipano alle nostre attività".