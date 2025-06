Il calcetto ’autorganizzato’ che lega i ragazzi al territorio

A Castel Guelfo è in pieno svolgimento la seconda edizione di Guelfo Soccer Tournament. Fino al 22 giugno, infatti, diverse squadre composte da giovani tra i 14 ed i 25 anni si sfideranno in un torneo di calcetto. L’evento nasce dall’iniziativa del guelfese Maikol Brando che, dopo aver organizzato in maniera autonoma le partite dello scorso anno, ha raccolto il supporto dell’amministrazione anche grazie al percorso circondariale ‘Progetto Geco 13 – Giovani Evoluti e Consapevoli’ finanziato dalla Regione e realizzato in collaborazione con Officina Immaginata. L’obiettivo? Rafforzare il legame tra giovani e territorio. Un’iniziativa che proseguirà fino al prossimo ottobre con tanti appuntamenti co-progettati dai ragazzi. "Organizzare il torneo è stato faticoso ma molto gratificante – spiega Brando –. Abbiamo puntato sul calcetto perché lo sport unisce i giovani. Così abbiamo dato forma, con tanta passione, ad un evento accessibile e aggregante che mi auguro possa diventare una tappa fissa a Castel Guelfo".

Mattia Grandi