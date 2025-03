Il calcio? Un gioco da ragazze. La Libertas e il sogno squadra ’rosa’. Già in campo 25 studentesse

L’onda rosa del calcio femminile arriva anche sulle rive del Sillaro. La Libertas Castel San Pietro ha iniziato a dicembre un percorso che mira il prossimo anno a presentare ai nastri di partenza dei campionati giovanili una o più squadre tutte al femminile, spalancando così anche nella città termale una finestra su un movimento in grande crescita a livello nazionale. E a leggere i primi numeri di una squadra che non è neppure ancora nata, si può già affermare che l’interesse sia decisamente alto.

Venticinque ragazze hanno già partecipato al primo allenamento di avvicinamento al calcio lo scorso 5 marzo, al campo di calcio a 5 di Casatorre. Sono tutte giovanissime delle scuole medie, perché da lì la Libertas è voluta partire coi primi incontri nelle scuole medie avvenuti prima a Castel San Pietro a dicembre, poi via via "abbiamo toccato Toscanella di Dozza, Castel Guelfo, e nelle ultime settimane Medicina ed Ozzano dell’Emilia", spiega il consigliere della Libertas e responsabile del settore femminile Christian Valentini, che poi racconta i prossimi passi. "Le ragazze proseguiranno ad allenarsi ogni mercoledì a Casatorre, poi con l’arrivo della stagione più mite ci sposteremo al Comunale sul campo ‘vero’. Non è escluso che, a quel punto, aggiungeremo un’altra data settimanale di allenamento".

Per aiutare le studentesse ma anche i genitori, la Libertas provvederà a far la spola da scuola a scuola per prelevare le baby-calciatrici all’uscita dagli istituti e condurle agli allenamenti alle 14.30, poi alle 16.15 arriveranno i genitori. "Ci sembrava doveroso individuare una formula ed un orario di allenamento che impattasse il meno possibile sulle famiglie e sullo studio". In questa nuova avventura fortemente voluta da Alessandro Fiorentini, sponsor della Libertas e ingranaggio fondamentale nel motore presente e futuro di una Libertas che punta a crescere, la società castellana si avvarrà del supporto e della collaborazione di Massimo Carbone che funge da Coordinatore rapporti con le società del territorio per Bologna Woman, la squadra rossoblù che a Castel San Pietro nei giorni scorsi ha inviato durante un open day della Libertas la calciatrice e capitana Veronica Battilani, tra l’altro castellana come anche Carbone.

La Libertas, che ha lanciato il progetto con l’hashtag ‘leragazzedicastello’, ha intrapreso questa nuova strada "perché nella zona c’era una bassa possibilità di andare incontro alla richiesta che arriva dal mondo femminile (le due squadre più vicine sono Bologna e Imola, ndr)", e mira la prossima stagione sportiva, a settembre dunque, "ad iscrivere una o più squadre, a seconda delle ragazze che vorranno essere con noi, ai campionati della nostra provincia o regione".