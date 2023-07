Il caldo non scioglie la passione Parte la festa del popolo Ducati

di Enrico Agnessi

Quando Alvaro Bautista taglia il traguardo, alle 14.34, in pista ci sono 58,4 gradi. E la temperatura dell’aria, in zona Autodromo, è superiore ai 35. Per dirla con un meccanico che di gare ne ha viste tante, "sembra di essere in Malesia", dove la Superbike correva fino a qualche anno fa. Il caldo torrido di metà luglio non scioglie però la passione dei tifosi della Ducati, tornati ieri pomeriggio a riassaporare il dolce gusto della vittoria nel round di casa grazie al trionfo in Gara-1 del campione del mondo in carica.

Quello tra Imola e lo spagnolo Bautista, sempre piuttosto critico con un tracciato sul quale nel 2019 si rifiutò di correre a causa del maltempo guidando la rivolta dei piloti che portò alla cancellazione di Gara-2, probabilmente non sarà mai amore. Ma ieri è stata firmata una tregua. Nel sabato del villaggio imolese, esultano i fan della casa di Borgo Panigale: ci sono gli italiani, ma anche tante bandiere iberiche. E poi i tifosi turchi per Toprak Razgatlioglu (Yamaha), che chiude secondo. Non manca nemmeno qualche nordirlandese, arrivato in riva al Santerno per tifare Jonathan Rea (Kawasaki), che sale sull’ultimo gradino del podio. Tutti e tre vengono premiati dal sindaco Marco Panieri.

L’inno di Mameli risuona in un paddock bollente. Viste le premesse, il colpo d’occhio è buono; ma certo che, dopo un’attesa lunga quattro anni, una tappa imolese a maggio, giugno o settembre sarebbe stata salutata da un bagno di folla senza precedenti. Fa impressione, ma non potrebbe essere altrimenti visto il sole a picco, la Rivazza semideserta. Bella invece la cornice di pubblico sulle tribune centrali coperte, quelle che di solito fanno fatica a riempirsi a causa di prezzi spesso troppo alti ma ribassati per l’occasione.

Il paddock è bello e colorato, molto più di qualche anno fa. C’è la street-art, si possono provare i simulatori e non mancano i distributori gratuiti d’acqua. I piloti mettono la borsa del ghiaccio in testa, prima e dopo la gara. Fa caldo, e oggi sarà ancora peggio. Una ventata d’aria fresca la portano una trentina di alunni delle scuole elementari e medie Carducci e Innocenzo da Imola vincitori del concorso ‘L’Autodromo in città: sostenibilità e inclusione per un autodromo aperto a tutti’, che ricevono come premio la visita ai box, per vedere da vicino piloti e moto. Ad accompagnare i piccoli fan e i loro genitori in visita, ci sono l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 2, Maria Di Guardo, e gli insegnanti delle classi vincitrici.

"Abbiamo visto un grande entusiasmo, non solo dei bambini ma anche dei genitori, per la visita al mondo della Superbike – commenta Penazzi a fine giornata –. Per tutti, foto sul podio e visita ai box. Diamo già appuntamento al 2024, quando riproporremo alle scuole il concorso che permetterà ad altri studenti imolesi di vivere l’esperienza durante uno degli eventi del prossimo anno in Autodromo".

A proposito di riconoscimenti, in serata al ‘Food village’ di piazza Matteotti vengono premiati i vincitori della prima edizione del concorso ‘Superbike in vetrina’, promosso dal Comune. Vince Enoteca Mattei di Lorenzo Mattei; al secondo posto Magnificat di Carolina Brunori e al terzo MZ Parrucchieri di Maurizio Zucchini. Al titolare della prima vetrina classificata vanno 500 euro, al titolare della seconda 300, a quello della terza 200 euro.