Il calendario in regalo con il Carlino. Dall’assistenza alla formazione. Associazione Alzheimer in vetrina

Un posto speciale tra le pagine del calendario 2024 de il Resto del Carlino dedicato al mondo del volontariato, in omaggio ai lettori che domani acquisteranno il nostro quotidiano, lo merita l’Associazione Alzheimer Imola. Una solida realtà, costituita nel luglio 1998 e con un quarto di secolo di proficua attività alle spalle, inserita in una rete mondiale che cerca di diffondere quante più informazioni possibili sulla malattia di Alzheimer. Già, perché i numeri che riguardano le patologie legate alla demenza sono in ascesa: più di 1.700 persone ne soffrono, con circa 350 nuovi casi all’anno, in area imolese e circondariale. Tante le attività svolte dall’associazione. "Dall’assistenza e sostegno ai malati e loro famigliari alle continue campagne informative e di sensibilizzazione pubblica – spiega la presidente Lucia Valtancoli –. Ma anche un impegno per stimolare la ricerca e migliore la legislazione attinente, attraverso l’operato della Federazione Alzheimer Italia, e promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l’assistenza per la formazione di personale socio-sanitario specializzato". Numerosi i servizi attivi in zona: "Come gli sportelli d’ascolto, in funzione il sabato mattina all’Ospedale Vecchio o su appuntamento il mercoledì pomeriggio alla Casa Residenza Anziani ‘Cassiano Tozzoli’ di via Venturini (un’eccellenza e punto di riferimento da ben 15 anni ndr), corsi formativi, prestito libri, logopedia, fisioterapia e consulenza legale – continua –. Al via nel 2024 i gruppi di auto-aiuto da affiancare ai consolidati Caffè Alzheimer".

Un momento di aggregazione, quest'ultimo, molto importante per le persone, elaborato in stretta sinergia con il personale medico del Centro per i disturbi cognitivi e demenze dell'Ausl di Imola: "Due volte a settimana ci troviamo al centro sociale 'La Stalla' e un'altra in quello 'Orti Bel Poggio' – aggiunge la Valtancoli –. Ma anche a Castel San Pietro Terme nella sede del coordinamento volontariato, a pochi passi dall'ospedale, e ogni quindici giorni al teatro comunale di Casalfiumanese". Non solo. Il 2023, infatti, ha portato in dote a Imola pure il raggiungimento del traguardo di 'comunità amica delle persone con demenza'. Un percorso sviluppato dalla Federazione Alzheimer Italia insieme alla sua sezione imolese, Ausl Imola, Asp, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Ancescao: "Un tavolo di lavoro a cadenza mensile che valuta e analizza tutte le dinamiche che ruotano attorno alle demenze – precisa Valtancoli –. Obiettivi? Monitorare con costanza i delicati aspetti legati alla tematica e individuare quante più possibili migliorie per rispondere in modo tempestivo ai bisogni e alle necessità dei malati".